vpchelko
Для перевірки інформації щодо того, яка саме помилка виникала при Вашому зверненні до відділення, вкажіть, будь ласка, в особисті повідомлення Ваше ПІБ, ІПН та в які саме відділення звертались.
Також інформуємо, що використання документів за допомогою Дії можливе виключно при наявності зв’язку у відділенні. Відповідно, якщо при зверненні до відділення зв’язок буде відсутній – провести ідентифікацію за допомогою документів з Дії можливості не буде. Тому рекомендуємо при зверненні до відділення мати при собі оригінали документів (паспорт та ІПН).