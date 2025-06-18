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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 чер, 2025 17:08
Amethyst написав: Doda написав:ramzes4
Так, дійсно по випмсці є зарахування, але залишок не збільшився і оплатити картою неможливо.
Шоо, зовсім не було коштів на картці до поповнення?
Спробуйте поповнити шось на малу суму 1..5 грн, ото баланс і оновиться. Це старий глюк Тасі (Каповаїв)
Блін, і от за таку типароботу вони ще РКО 150грн хочуть.
Помогло поповнення на 1 грн. Дякую дуже!
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:58
Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.
P.S. з'явилося якесь розуміння чи умови за Азуром треба виконувати для кожної валюти окремо, чи достатньо виконати для одного з Азурів?
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Додано: Сер 11 чер, 2025 16:21
klug написав:
Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.
Тільки закривають з 01.10.2025
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Додано: Сер 11 чер, 2025 17:05
lloydbanksua написав:
Интересно, им кто-то пользовался у ТАСа?
в мене там знайшлось 37 коп, які, напевно, нарахували як відсотки
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Додано: Сер 11 чер, 2025 20:00
Howl написав: klug написав:
Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.
Тільки закривають з 01.10.2025
Правда, але не принципово. Продукт шкода, але не критично, різниця з Ощадним доволі невелика. Більше напружує те,що комусь немає спокою і він/вона/воно/вони перетрушують усі продукти з невідомою метою.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 23:11
lloydbanksua написав: Howl написав: klug написав:
Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.
Тільки закривають з 01.10.2025
Интересно, им кто-то пользовался у ТАСа?
Я пользовалась ) И гешефтец с него очень даже неплохой выходит при правильном використанні )
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Додано: Пон 16 чер, 2025 16:50
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:12
Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк
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V2
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Додано: Сер 18 чер, 2025 20:13
V2 написав:
Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк
Можна, у відділенні.
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