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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 17:08

  Amethyst написав:
  Doda написав:ramzes4 Так, дійсно по випмсці є зарахування, але залишок не збільшився і оплатити картою неможливо.
Шоо, зовсім не було коштів на картці до поповнення?
Спробуйте поповнити шось на малу суму 1..5 грн, ото баланс і оновиться. Це старий глюк Тасі (Каповаїв) :roll:
Блін, і от за таку типароботу вони ще РКО 150грн хочуть.

Помогло поповнення на 1 грн. Дякую дуже!
Doda
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 15:58

Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.

P.S. з'явилося якесь розуміння чи умови за Азуром треба виконувати для кожної валюти окремо, чи достатньо виконати для одного з Азурів?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:21

Re: Таскомбанк

  klug написав:Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.
Тільки закривають з 01.10.2025
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:46

  Howl написав:
  klug написав:Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.
Тільки закривають з 01.10.2025

Интересно, им кто-то пользовался у ТАСа? :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 17:05

  lloydbanksua написав:Интересно, им кто-то пользовался у ТАСа? :mrgreen:

в мене там знайшлось 37 коп, які, напевно, нарахували як відсотки
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 20:00

  Howl написав:
  klug написав:Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.
Тільки закривають з 01.10.2025

Правда, але не принципово. Продукт шкода, але не критично, різниця з Ощадним доволі невелика. Більше напружує те,що комусь немає спокою і він/вона/воно/вони перетрушують усі продукти з невідомою метою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:11

  lloydbanksua написав:
  Howl написав:
  klug написав:Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.
Тільки закривають з 01.10.2025

Интересно, им кто-то пользовался у ТАСа? :mrgreen:

Я пользовалась ) И гешефтец с него очень даже неплохой выходит при правильном використанні )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 16:50

Re: Таскомбанк

Ексклюзивна літня пропозиція від Visa

https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvna ... a-vid-visa

Пропозиція діє до 30 вересня 2025
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:12

Re: Таскомбанк

Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк :(
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 20:13

  V2 написав:Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк :(

Можна, у відділенні.
Ferlakur
 
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