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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 чер, 2025 00:35
V2 написав:
Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк
А що трапилось?
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Додано: Чет 19 чер, 2025 01:43
reef написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк
А що трапилось?
Закриття рахунків
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Додано: Чет 19 чер, 2025 13:10
V2 написав:
Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк
Можливо по телефону. Кредитку та інші карти в 0. Депозити всі в 0. На наступний день після виводу в 0 дзвонити.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 02:39
ТАСька спочатку стимулює закривати КК, тепер спромоглася викотити можливість зміни КЛ безпосередньо у застосунку (можна лише спробувати збільшити), чого не могла зробити 10 попередніх років, коли "розвивала" кредитування.
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