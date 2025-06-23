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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 00:35

  V2 написав:Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк :(

А що трапилось?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 01:43

  reef написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк :(

А що трапилось?

Закриття рахунків
sens
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 13:10

Re: Таскомбанк

V2 написав:Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк :(
Можливо по телефону. Кредитку та інші карти в 0. Депозити всі в 0. На наступний день після виводу в 0 дзвонити.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 02:39

ТАСька спочатку стимулює закривати КК, тепер спромоглася викотити можливість зміни КЛ безпосередньо у застосунку (можна лише спробувати збільшити), чого не могла зробити 10 попередніх років, коли "розвивала" кредитування.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:22

Re: Таскомбанк

  lel написав:Можливо по телефону.
По телефону Ощадний закрити не можуть, тільки карткові рахунки.
Howl
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2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:58

  Howl написав:
  lel написав:Можливо по телефону.
По телефону Ощадний закрити не можуть, тільки карткові рахунки.

Ощадный в ноль и на следующий день всё закрыли по телефону.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:57

Re: Таскомбанк

Ромале, ану гляньте, у вас не закрилась сама собою карта єПідтримка (в кого була)? В мене вона пропала з додатку, хоча закривав тільки Азур і Вєрку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:02

  Ferlakur написав:Ромале, ану гляньте, у вас не закрилась сама собою карта єПідтримка (в кого була)? В мене вона пропала з додатку, хоча закривав тільки Азур і Вєрку.

Ні, все нормально. На місці, рідненька...

Свого часу Таскомбанк був спійманий "на гарячому", коли самовільно закрив мою Success Debit за компанію з Пудрою і Великою п'ятіркою.
Искатель
 
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