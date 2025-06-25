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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 чер, 2025 19:35
THB написав: Howl написав: lel написав:
Можливо по телефону.
По телефону Ощадний закрити не можуть, тільки карткові рахунки.
Ощадный в ноль и на следующий день всё закрыли по телефону.
Тиждень вже так пробую ...
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:11
Ferlakur написав:
Точніше відкрили нову. Номер рахунку залишився той самий.
Виходить, що картку анулювали, залишивши тільки рахунок.
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