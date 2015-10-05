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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 595596597598
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:03

  ЛАД написав: Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.

С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.

Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 18:45

  Сибарит написав:
  ЛАД написав: Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.

С финансированием там все нормально. Плохой школу делают ученики, которые в массе не хотят учиться. Дополнительным финансированием это не решить, да и было бы странно финансировать плохие школы лучше, чем хорошие.

Единственным эффективным решением этого вопроса мне видится изъятие детей из семей потомственных получателей субсидий и воспитание их в детдомах в духе трудолюбия и карьеризма. Вот только это уже будет настоящая дискриминация.
Не уверен насчёт финансирование (в том, что оно хотя бы одинаковое, не знаю, как это организовано в США).
Может, вы и правы.
Не знаю.
И это не было бы дискриминацией.
Но мне как-то проблемы Украины ближе и лучше знакомы. И я в конце написал об этом. Вы почему-то только о США.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 19:02

  Faceless написав:
Сибарит написав:
  ЛАД написав:Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами.

Осталось найти эти самые дискриминируемые группы
Білі гетеросексуали, нє?

так же пише: "формально не дискрімінують"
flyman
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