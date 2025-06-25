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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 чер, 2025 19:35
THB написав: Howl написав: lel написав:
Можливо по телефону.
По телефону Ощадний закрити не можуть, тільки карткові рахунки.
Ощадный в ноль и на следующий день всё закрыли по телефону.
Тиждень вже так пробую ...
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:11
Ferlakur написав:
Точніше відкрили нову. Номер рахунку залишився той самий.
Виходить, що картку анулювали, залишивши тільки рахунок.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:59
V2 написав:
Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк
Виводите на Ажур і наступного дня (бо у них регламент проводки -- до 12:00 наступного) закриваєте по телепону.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 21:02
Howl написав: Ferlakur написав:
Точніше відкрили нову. Номер рахунку залишився той самий.
Виходить, що картку анулювали, залишивши тільки рахунок.
Рахунок був у предзакритому стані. Але нової картки у Дії поки що не видно.
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Сер 25 чер, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 21:02
Amethyst написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк
Виводите на Ажур і наступного дня (бо у них регламент проводки -- до 12:00 наступного) закриваєте по телепону.
Ще минулого тижня так зробив.
Проте, рахунок не закритий.
Крайній раз почали нести, що на залишок, який був по Ощадному, тільки 1-го липня будуть нараховані %. Написав на мейл заяву, що нараховані відсотки за червень дарую банку.
Рахунок так і не можуть закрити досі
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Додано: Сер 25 чер, 2025 21:04
V2 написав: Amethyst написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Ощадний рахунок в ТАСі якось можна закрити не чекаючи 1-го числа, коли на залишок буде нараховано відсотки.
Це жах, а не банк
Виводите на Ажур і наступного дня (бо у них регламент проводки -- до 12:00 наступного) закриваєте по телепону.
Ще минулого тижня так зробив.
Проте, рахунок не закритий.
Крайній раз почали нести, що на залишок, який був по Ощадному, тільки 1-го липня будуть нараховані %. Написав на мейл заяву, що нараховані відсотки за червень дарую банку.
Рахунок так і не можуть закрити досі
Брешуть! Може блок якийсь є, але це треба тільки у від-ні уточнювати ((
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Додано: Сер 25 чер, 2025 21:04
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