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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421>

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Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 03:57

Зато Провідні українські дзюдоїсти зустрілися з представниками Таскомбанку. Я по такому заголовку надеялся, что били морды и валяли по полу за новые тарифы. А там ... скучно в общем.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:26

Там ще й по вері кард Тазік щось нове шлє про комісію
і пільговий період))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:12

  asti написав:Там ще й по вері кард Тазік щось нове шлє про комісію
і пільговий період))

Щось?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:51

V2
певно починаються проблеми, якщо таку фіґню придумали, або нового креативника взяли чи Вікторія розважається.

Кеш-бек по вері кард не змінили?
myko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:53

Re: Таскомбанк

https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very_Card_300525.pdf

це капець! як закрутили! в чому суть пільгового періоду в ТАЗік-банку?
myko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:56

  myko написав:https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very_Card_300525.pdf

це капець! як закрутили! в чому суть пільгового періоду в ТАЗік-банку?

Це ж було вже (с)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:26

Ferlakur не знаю, не знаю

заборгованість за червень погашав до кінця липня, за липень - до кінця серпня, а тепер, так виглядає, що потрібно гасити місяць в місяць, що потратив в червні - до кінця червня, за липень - до кінця липня і так далі - це для кредиток.
Про дебетові також не забули і свої умови виставили.
myko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:30

  myko написав:Ferlakur не знаю, не знаю

заборгованість за червень погашав до кінця липня, за липень - до кінця серпня, а тепер, так виглядає, що потрібно гасити місяць в місяць, що потратив в червні - до кінця червня, за липень - до кінця липня і так далі - це для кредиток.
Про дебетові також не забули і свої умови виставили.

Здрасьтє, прокинулись :mrgreen: Це ще у травні обговорювали, тарифи введено з 1 червня.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:40

  myko написав:Ferlakur не знаю, не знаю

заборгованість за червень погашав до кінця липня, за липень - до кінця серпня, а тепер, так виглядає, що потрібно гасити місяць в місяць, що потратив в червні - до кінця червня, за липень - до кінця липня і так далі - це для кредиток.
Про дебетові також не забули і свої умови виставили.
Так а у чому зміни - я так і не зрозумів? Крім того, що якщо не погасити в 0 КЛ на звітну дату - то нарахують РКО 150 грн по Вері Кард - чи ще якісь нововведення є по цій картці?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:23

  asti написав:
  myko написав:Ferlakur не знаю, не знаю

заборгованість за червень погашав до кінця липня, за липень - до кінця серпня, а тепер, так виглядає, що потрібно гасити місяць в місяць, що потратив в червні - до кінця червня, за липень - до кінця липня і так далі - це для кредиток.
Про дебетові також не забули і свої умови виставили.
Так а у чому зміни - я так і не зрозумів? Крім того, що якщо не погасити в 0 КЛ на звітну дату - то нарахують РКО 150 грн по Вері Кард - чи ще якісь нововведення є по цій картці?


Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:
- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;
Таки вичавлюють свинорилів з банку...
patrikk
 
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