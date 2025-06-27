заборгованість за червень погашав до кінця липня, за липень - до кінця серпня, а тепер, так виглядає, що потрібно гасити місяць в місяць, що потратив в червні - до кінця червня, за липень - до кінця липня і так далі - це для кредиток. Про дебетові також не забули і свої умови виставили.
заборгованість за червень погашав до кінця липня, за липень - до кінця серпня, а тепер, так виглядає, що потрібно гасити місяць в місяць, що потратив в червні - до кінця червня, за липень - до кінця липня і так далі - це для кредиток. Про дебетові також не забули і свої умови виставили.
Здрасьтє, прокинулись Це ще у травні обговорювали, тарифи введено з 1 червня.
заборгованість за червень погашав до кінця липня, за липень - до кінця серпня, а тепер, так виглядає, що потрібно гасити місяць в місяць, що потратив в червні - до кінця червня, за липень - до кінця липня і так далі - це для кредиток. Про дебетові також не забули і свої умови виставили.
Так а у чому зміни - я так і не зрозумів? Крім того, що якщо не погасити в 0 КЛ на звітну дату - то нарахують РКО 150 грн по Вері Кард - чи ще якісь нововведення є по цій картці?
заборгованість за червень погашав до кінця липня, за липень - до кінця серпня, а тепер, так виглядає, що потрібно гасити місяць в місяць, що потратив в червні - до кінця червня, за липень - до кінця липня і так далі - це для кредиток. Про дебетові також не забули і свої умови виставили.
Так а у чому зміни - я так і не зрозумів? Крім того, що якщо не погасити в 0 КЛ на звітну дату - то нарахують РКО 150 грн по Вері Кард - чи ще якісь нововведення є по цій картці?
Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг: - або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля; Таки вичавлюють свинорилів з банку...