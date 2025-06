Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 30 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 6 2- Погане. Некомпетентне. 20% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 27% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 4 Всього голосів : 30 Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:37 Re: Таскомбанк А комісії стосуються карки Саксес? Якщо так, то як саме, треба гасити в 0 в кінці кожного місяця, щоб не було комісії?



Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:

- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;

- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;

Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:

Де ця нова редакція?



Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:

- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;

Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:

Де ця нова редакція? Де ця нова редакція?

На сайті банку в новини, а далі вибирайте картку



Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:

- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;

Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:

Де ця нова редакція? Де ця нова редакція?

Заходив у відділення з цього приводу - по Вері Кард різниця тільки у комісії - якщо не погасити КЛ в нуль на звітну дату - останній день місяця у якому відбувалися витрати то нарахують 150 грн за РКО, які додадуться до загальної кредитної заборгованості. Тобто фактично Грейс залишається тей самий - до кінця наступного місяця за тим у якому відбувалися витрати, лише добавилась комісія 150 грн. В принципі, якщо КЛ більше 50к то можна не зважати - якщо менше, то вже б'є по дохідності суттєво//)

Напомню, что сейчас речь о том, что Таська опять переобулась и собирается за неиспользующуюся Верку с КЛ, но без долгов стричь 150 грн в месяц. Верю, что в отделение заходилось вчера-сегодня и там уже были про эти тарифы в курсе, но не очень понятно, как такой удар по доходности хозяйства зависит от КЛ.

Получила сообщение о платеже в 150 грн по кредитной карте. Зашла в отделение банка, мне сказали, что если в банке депозит или зарплатная карта, то это сообщение о 150 грн получателя не касается. Только если открыта обычная карта для получения-отправки платежей. У меня Вери кард.

З.Ы. Почитала комментарии, снова засомневалась.

З.Ы. Почитала комментарии, снова засомневалась. Hella Повідомлень: 1277 З нами з: 25.08.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:57 Hella написав: Получила сообщение о платеже в 150 грн по кредитной карте. Зашла в отделение банка, мне сказали, что если в банке депозит или зарплатная карта, то это сообщение о 150 грн получателя не касается. Только если открыта обычная карта для получения-отправки платежей. У меня Вери кард.

З.Ы. Почитала комментарии, снова засомневалась. Получила сообщение о платеже в 150 грн по кредитной карте. Зашла в отделение банка, мне сказали, что если в банке депозит или зарплатная карта, то это сообщение о 150 грн получателя не касается. Только если открыта обычная карта для получения-отправки платежей. У меня Вери кард.З.Ы. Почитала комментарии, снова засомневалась.

Может и не касаться. Но тут же ж смотря о чём речь. 150 грн за счастье иметь карту - это одна статья. За минус по карте в конце месяца - другая. Они не складываются, но дополняются, т.е., если не положено стричь по одной, то могут это сделать по другой на той же карте. По каждой статье свои исключения, которые ещё и на разных картах разные. И по всему этому в тарифах семь пятниц на неделе.

