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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 420421422423

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 09:51

  moveton написав:
  Boundless написав:Рятує тіко наявність кредитного ліміту і відсутність заборгованості на кінець місяця більше 50 грн

Вот это, как раз, уже нет. О чём и базар.

Так а Є-підтримка, сподіваюсь, ще безкоштовна
в обслуговуванні залишається чи як?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:23

  moveton написав:
  lloydbanksua написав:
  moveton написав:Пункт 4.10, да. Но только, если средства кредитные. Если средства свои, то "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти" специально указана "Не тарифікується". Верю, Тазик запросто мог бы брать комиссию за покупку за кредитные и при использовании своих :roll:

Так Пумб же начнёт брать за свои, чем тазик хуже))

ПУМБ, вроде, нет. Я только про Идею такое помню. Но дело не в этом. Назовёт ли тот, кто собирается брать комис при покупке за свои его не просто "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси", а именно "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти"? Тазик вот назвал.
буде-буде. 0,5% Рінат
24589
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 10:17

всі знають що робити із невиведеним КБ?
сьогодні останній день, до 6 вечора!

(інакше згорить :cry: )
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:00

  24589 написав: буде-буде. 0,5% Рінат


і де Ви таке знайшли ?
проффесор
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 16:43

Re: Таскомбанк

Безоплатне відвідування бізнес-залів з преміальною карткою Visa Infinite

https://news.finance.ua/ua/bezoplatne-v ... a-infinite

Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 16:51

щось ТАЗ-ік пасе задніх...
серед біла дня в бізнес-час...

(поповнення депозиту із своєї картки в додатку)

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 17:41

  greenozon написав:щось ТАЗ-ік пасе задніх...
серед біла дня в бізнес-час...

(поповнення депозиту із своєї картки в додатку)

Зображення

бо тася бачить шпигунський телеграм, який відслідковує за переказом
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 14:11

  patrikk написав:Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:
- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;
Таки вичавлюють свинорилів з банку...

Вже знов повернули :mrgreen:
https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... %C2%BB.pdf Свинорили, вертайтесь :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 14:18

  Ferlakur написав:Вже знов повернули :mrgreen:
https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... %C2%BB.pdf Свинорили, вертайтесь :D

И пункт "або діючого депозитного договору від 3-х місяців" тоже. Причём отдают это уже даже под тем же именем, что и предыдущую редакцию. Раньше хоть файлы по-разному именовались, хоть и ссылки на них в новости менялись втихую. Чистые шулеры, да.
moveton
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