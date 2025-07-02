moveton написав:Пункт 4.10, да. Но только, если средства кредитные. Если средства свои, то "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти" специально указана "Не тарифікується". Верю, Тазик запросто мог бы брать комиссию за покупку за кредитные и при использовании своих
Так Пумб же начнёт брать за свои, чем тазик хуже))
ПУМБ, вроде, нет. Я только про Идею такое помню. Но дело не в этом. Назовёт ли тот, кто собирается брать комис при покупке за свои его не просто "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси", а именно "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти"? Тазик вот назвал.
patrikk написав:Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг: - або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля; Таки вичавлюють свинорилів з банку...
И пункт "або діючого депозитного договору від 3-х місяців" тоже. Причём отдают это уже даже под тем же именем, что и предыдущую редакцию. Раньше хоть файлы по-разному именовались, хоть и ссылки на них в новости менялись втихую. Чистые шулеры, да.