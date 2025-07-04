24589 написав:https://t.me/tabfinance/1177 «Також оновлено примітки до тарифів «всеМОЖУ Online», які є частиною договору:
• Відкриття картки доступне з 18 років;
• Купівля цінних паперів і зняття готівки в касах магазинів прирівнюються до переказу коштів: — комісія з кредитних коштів — 3.99%; — з власних коштів — 0.5%.» редакція з 01.08
Оно-то в их посте действительно так написано, но только там же приведена ссылка на новый ДКБО и в нём я такого не нашёл. Так что не понятно, то ли всё таки не вводят, то ли только на кредитку, а с дебетки (ВсеКарта) за свои остаётся бесплатно, хоть это и не логично.
24589 написав:https://t.me/tabfinance/1177 «Також оновлено примітки до тарифів «всеМОЖУ Online», які є частиною договору:
• Відкриття картки доступне з 18 років;
• Купівля цінних паперів і зняття готівки в касах магазинів прирівнюються до переказу коштів: — комісія з кредитних коштів — 3.99%; — з власних коштів — 0.5%.» редакція з 01.08
Оно-то в их посте действительно так написано, но только там же приведена ссылка на новый ДКБО и в нём я такого не нашёл. Так что не понятно, то ли всё таки не вводят, то ли только на кредитку, а с дебетки (ВсеКарта) за свои остаётся бесплатно, хоть это и не логично.
У вашому посиланні на новий ДКБО - сторінка 90, там є "Переказ грошових коштів з картки на картку за допомогою сервісів інших надавачів послуг (не АТ "ПУМБ")" з приміткою 17 (В тому числі операції для купівлі цінних паперів (код категорії торговця 6211), операцій зняття готівки на касі у торгівельно-сервісній мережі) Тобто якщо на кредитці власні кошти, то купівля ОВДП буде з 0.5 % комісією, якщо кредитні - 3.99 %. Для дебетної "ВсеКарта" комісій за купівлю ОВДП немає