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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 421422423424

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 00:25

  проффесор написав:
  24589 написав: буде-буде. 0,5% Рінат


і де Ви таке знайшли ?

https://t.me/tabfinance/1177
«Також оновлено примітки до тарифів «всеМОЖУ Online», які є частиною договору:

• Відкриття картки доступне з 18 років;

• Купівля цінних паперів і зняття готівки в касах магазинів прирівнюються до переказу коштів:
— комісія з кредитних коштів — 3.99%;
— з власних коштів — 0.5%.»
редакція з 01.08
24589
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 00:19

Так тазик уже в июле списывает 150грн если за на 30.06 была задолженность больше 50 грн по верке?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 03:11

  24589 написав:https://t.me/tabfinance/1177
«Також оновлено примітки до тарифів «всеМОЖУ Online», які є частиною договору:

• Відкриття картки доступне з 18 років;

• Купівля цінних паперів і зняття готівки в касах магазинів прирівнюються до переказу коштів:
— комісія з кредитних коштів — 3.99%;
— з власних коштів — 0.5%.»
редакція з 01.08

Оно-то в их посте действительно так написано, но только там же приведена ссылка на новый ДКБО и в нём я такого не нашёл. Так что не понятно, то ли всё таки не вводят, то ли только на кредитку, а с дебетки (ВсеКарта) за свои остаётся бесплатно, хоть это и не логично.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 07:47

  moveton написав:
  24589 написав:https://t.me/tabfinance/1177
«Також оновлено примітки до тарифів «всеМОЖУ Online», які є частиною договору:

• Відкриття картки доступне з 18 років;

• Купівля цінних паперів і зняття готівки в касах магазинів прирівнюються до переказу коштів:
— комісія з кредитних коштів — 3.99%;
— з власних коштів — 0.5%.»
редакція з 01.08

Оно-то в их посте действительно так написано, но только там же приведена ссылка на новый ДКБО и в нём я такого не нашёл. Так что не понятно, то ли всё таки не вводят, то ли только на кредитку, а с дебетки (ВсеКарта) за свои остаётся бесплатно, хоть это и не логично.


У вашому посиланні на новий ДКБО - сторінка 90, там є "Переказ грошових коштів з картки на картку за допомогою сервісів інших надавачів послуг (не АТ "ПУМБ")" з приміткою 17 (В тому числі операції для купівлі цінних паперів (код категорії торговця 6211), операцій зняття готівки на касі у торгівельно-сервісній мережі)
Тобто якщо на кредитці власні кошти, то купівля ОВДП буде з 0.5 % комісією, якщо кредитні - 3.99 %. Для дебетної "ВсеКарта" комісій за купівлю ОВДП немає
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 08:17

  Navegantes написав:У вашому посиланні на новий ДКБО - сторінка 90, там є "Переказ грошових коштів з картки на картку за допомогою сервісів інших надавачів послуг (не АТ "ПУМБ")" з приміткою 17 (В тому числі операції для купівлі цінних паперів (код категорії торговця 6211), операцій зняття готівки на касі у торгівельно-сервісній мережі)

Фигасе запрятали... И в пятом примечании добавили, что эти операции не являются покупками. Я по фрагментам из табфинанса искал, а тут совсем другие формулировки :oops:

  Navegantes написав:Тобто якщо на кредитці власні кошти, то купівля ОВДП буде з 0.5 % комісією, якщо кредитні - 3.99 %. Для дебетної "ВсеКарта" комісій за купівлю ОВДП немає

Занятно, что перевод своих с кредитки на дебетку в три раза дороже: 1.5% Ну такое. Всё таки специфика кредитки и обычный намёк, что нефиг на ней держать свои средства. Пока для дебеток не ввели такое же исключение, ещё не так плохо, как в Идее.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 08:48

  moveton написав:
  Navegantes написав:У вашому посиланні на новий ДКБО - сторінка 90, там є "Переказ грошових коштів з картки на картку за допомогою сервісів інших надавачів послуг (не АТ "ПУМБ")" з приміткою 17 (В тому числі операції для купівлі цінних паперів (код категорії торговця 6211), операцій зняття готівки на касі у торгівельно-сервісній мережі)

Фигасе запрятали... И в пятом примечании добавили, что эти операции не являются покупками. Я по фрагментам из табфинанса искал, а тут совсем другие формулировки :oops:

  Navegantes написав:Тобто якщо на кредитці власні кошти, то купівля ОВДП буде з 0.5 % комісією, якщо кредитні - 3.99 %. Для дебетної "ВсеКарта" комісій за купівлю ОВДП немає

Занятно, что перевод своих с кредитки на дебетку в три раза дороже: 1.5% Ну такое. Всё таки специфика кредитки и обычный намёк, что нефиг на ней держать свои средства. Пока для дебеток не ввели такое же исключение, ещё не так плохо, как в Идее.


"Експериментальна пісочниця" в дії))
https://biz.nv.ua/ukr/experts/shi-v-ban ... 26058.html
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:27

  moveton написав:
  Navegantes написав:Тобто якщо на кредитці власні кошти, то купівля ОВДП буде з 0.5 % комісією, якщо кредитні - 3.99 %. Для дебетної "ВсеКарта" комісій за купівлю ОВДП немає

Занятно, что перевод своих с кредитки на дебетку в три раза дороже: 1.5% Ну такое. Всё таки специфика кредитки и обычный намёк, что нефиг на ней держать свои средства. Пока для дебеток не ввели такое же исключение, ещё не так плохо, как в Идее.

ти не ту кредитку дивишся. тобі треба останній (здається пʼятий) додаток до ДКБО. По Всеможу online безкоштовно. в мене така і вона без ліміту, десь рік тому вони її зробили кредитно-дебетовим продуктом.
24589
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:53

  24589 написав:ти не ту кредитку дивишся. тобі треба останній (здається пʼятий) додаток до ДКБО. По Всеможу online безкоштовно. в мене така і вона без ліміту, десь рік тому вони її зробили кредитно-дебетовим продуктом.

Для ОВГЗ комис по всем видам кредиток ввели (ДВА последних приложения к ДКБО). Для Онлайна вижу, что написано "0,5% від суми, мін. 3 UAH макс. 500 UAH". Дешевле, чем для ВсеМожу (у меня, кстати, после всех сложных оформлений образовалась именно она, а не Онлайн), но тоже бесплатно не более, чем покупка ОВГЗ. Во всяком случае, если туманную фразу "Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку накористь клієнта іншого банку без використання платіжної картки" понимать, как использование того же комиса, что и для перевода. Хотя и не удивлюсь, если ничего не берёт и такие фразы специально для отпугивания клиентов.
moveton
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