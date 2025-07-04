24589 написав:https://t.me/tabfinance/1177 «Також оновлено примітки до тарифів «всеМОЖУ Online», які є частиною договору:
• Відкриття картки доступне з 18 років;
• Купівля цінних паперів і зняття готівки в касах магазинів прирівнюються до переказу коштів: — комісія з кредитних коштів — 3.99%; — з власних коштів — 0.5%.» редакція з 01.08
Оно-то в их посте действительно так написано, но только там же приведена ссылка на новый ДКБО и в нём я такого не нашёл. Так что не понятно, то ли всё таки не вводят, то ли только на кредитку, а с дебетки (ВсеКарта) за свои остаётся бесплатно, хоть это и не логично.
24589 написав:https://t.me/tabfinance/1177 «Також оновлено примітки до тарифів «всеМОЖУ Online», які є частиною договору:
• Відкриття картки доступне з 18 років;
• Купівля цінних паперів і зняття готівки в касах магазинів прирівнюються до переказу коштів: — комісія з кредитних коштів — 3.99%; — з власних коштів — 0.5%.» редакція з 01.08
Оно-то в их посте действительно так написано, но только там же приведена ссылка на новый ДКБО и в нём я такого не нашёл. Так что не понятно, то ли всё таки не вводят, то ли только на кредитку, а с дебетки (ВсеКарта) за свои остаётся бесплатно, хоть это и не логично.
У вашому посиланні на новий ДКБО - сторінка 90, там є "Переказ грошових коштів з картки на картку за допомогою сервісів інших надавачів послуг (не АТ "ПУМБ")" з приміткою 17 (В тому числі операції для купівлі цінних паперів (код категорії торговця 6211), операцій зняття готівки на касі у торгівельно-сервісній мережі) Тобто якщо на кредитці власні кошти, то купівля ОВДП буде з 0.5 % комісією, якщо кредитні - 3.99 %. Для дебетної "ВсеКарта" комісій за купівлю ОВДП немає
Navegantes написав:У вашому посиланні на новий ДКБО - сторінка 90, там є "Переказ грошових коштів з картки на картку за допомогою сервісів інших надавачів послуг (не АТ "ПУМБ")" з приміткою 17 (В тому числі операції для купівлі цінних паперів (код категорії торговця 6211), операцій зняття готівки на касі у торгівельно-сервісній мережі)
Фигасе запрятали... И в пятом примечании добавили, что эти операции не являются покупками. Я по фрагментам из табфинанса искал, а тут совсем другие формулировки
Navegantes написав:Тобто якщо на кредитці власні кошти, то купівля ОВДП буде з 0.5 % комісією, якщо кредитні - 3.99 %. Для дебетної "ВсеКарта" комісій за купівлю ОВДП немає
Занятно, что перевод своих с кредитки на дебетку в три раза дороже: 1.5% Ну такое. Всё таки специфика кредитки и обычный намёк, что нефиг на ней держать свои средства. Пока для дебеток не ввели такое же исключение, ещё не так плохо, как в Идее.
Navegantes написав:У вашому посиланні на новий ДКБО - сторінка 90, там є "Переказ грошових коштів з картки на картку за допомогою сервісів інших надавачів послуг (не АТ "ПУМБ")" з приміткою 17 (В тому числі операції для купівлі цінних паперів (код категорії торговця 6211), операцій зняття готівки на касі у торгівельно-сервісній мережі)
Фигасе запрятали... И в пятом примечании добавили, что эти операции не являются покупками. Я по фрагментам из табфинанса искал, а тут совсем другие формулировки
Navegantes написав:Тобто якщо на кредитці власні кошти, то купівля ОВДП буде з 0.5 % комісією, якщо кредитні - 3.99 %. Для дебетної "ВсеКарта" комісій за купівлю ОВДП немає
Занятно, что перевод своих с кредитки на дебетку в три раза дороже: 1.5% Ну такое. Всё таки специфика кредитки и обычный намёк, что нефиг на ней держать свои средства. Пока для дебеток не ввели такое же исключение, ещё не так плохо, как в Идее.
Navegantes написав:Тобто якщо на кредитці власні кошти, то купівля ОВДП буде з 0.5 % комісією, якщо кредитні - 3.99 %. Для дебетної "ВсеКарта" комісій за купівлю ОВДП немає
Занятно, что перевод своих с кредитки на дебетку в три раза дороже: 1.5% Ну такое. Всё таки специфика кредитки и обычный намёк, что нефиг на ней держать свои средства. Пока для дебеток не ввели такое же исключение, ещё не так плохо, как в Идее.
ти не ту кредитку дивишся. тобі треба останній (здається пʼятий) додаток до ДКБО. По Всеможу online безкоштовно. в мене така і вона без ліміту, десь рік тому вони її зробили кредитно-дебетовим продуктом.
24589 написав:ти не ту кредитку дивишся. тобі треба останній (здається пʼятий) додаток до ДКБО. По Всеможу online безкоштовно. в мене така і вона без ліміту, десь рік тому вони її зробили кредитно-дебетовим продуктом.
Для ОВГЗ комис по всем видам кредиток ввели (ДВА последних приложения к ДКБО). Для Онлайна вижу, что написано "0,5% від суми, мін. 3 UAH макс. 500 UAH". Дешевле, чем для ВсеМожу (у меня, кстати, после всех сложных оформлений образовалась именно она, а не Онлайн), но тоже бесплатно не более, чем покупка ОВГЗ. Во всяком случае, если туманную фразу "Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку накористь клієнта іншого банку без використання платіжної картки" понимать, как использование того же комиса, что и для перевода. Хотя и не удивлюсь, если ничего не берёт и такие фразы специально для отпугивания клиентов.