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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 423424425426 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 30 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 6 2- Погане. Некомпетентне. 20% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 27% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 4 Всього голосів : 30 Додано: Нед 13 лип, 2025 10:42 Re: Таскомбанк 1finanсier написав: не жадібничали б, залишили б борг у 49 гривень рівно, не жадібничали б, залишили б борг у 49 гривень рівно, да не было никакой жадности. Просто я привык исполнять условия договора и прошу делать то же самое и банки. Только и всего. У супруги кстати на пудре были те же самы 49,99 и ее не побрили. Имхо тут дело не в тролинге а в корявых настройках процессов самой таси. Кстати поддержка через 2 дня таки перезвонила. Поблагодарили за внимательность . Я плакалЪ да не было никакой жадности. Просто я привык исполнять условия договора и прошу делать то же самое и банки. Только и всего. У супруги кстати на пудре были те же самы 49,99 и ее не побрили. Имхо тут дело не в тролинге а в корявых настройках процессов самой таси. Кстати поддержка через 2 дня таки перезвонила. Поблагодарили за внимательность. Я плакалЪ WallNutPen Повідомлень: 1434 З нами з: 08.06.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 439 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 18:00 Re: Таскомбанк Всім привіт!

Пару питань по нових тарифах, хто розбирався чи вже платив.

1. Чи правильно я розумію, щоб не платити 150грн за дебетки та верку достатньо тримати на 3-х місячному депо від 5т грн?

2. Чи будуть списуватися ці 150 в "-", якщо на дебетках по нулям? GrafBV

Повідомлень: 1385 З нами з: 26.12.13 Подякував: 88 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 18:18 Re: Таскомбанк GrafBV написав: 2. Чи будуть списуватися ці 150 в "-", якщо на дебетках по нулям? 2. Чи будуть списуватися ці 150 в "-", якщо на дебетках по нулям? Вот не знаю как по дебеткам - Но по верке у меня на момент списания 150 грн. уже практически вся сумма кредитного лимита была израсходована (просто покупка была 1/07 и сумма была в блоке и на момент списания 150 грн. еще не провелась по счету) - и Тася при этом чудесно списала эти 150 загоняя карту в теховер (благо увидел и в течении получаса сэпнул нужную сумму чтобы избежать теховера). Так что по дебеткам ИМХО расслабляться ни разу не стоит полагая что в минус не спишет. Вот не знаю как по дебеткам - Но по верке у меня на момент списания 150 грн. уже практически вся сумма кредитного лимита была израсходована (просто покупка была 1/07 и сумма была в блоке и на момент списания 150 грн. еще не провелась по счету) - и Тася при этом чудесно списала эти 150 загоняя карту в теховер (благо увидел и в течении получаса сэпнул нужную сумму чтобы избежать теховера). Так что по дебеткам ИМХО расслабляться ни разу не стоит полагая что в минус не спишет. WallNutPen Повідомлень: 1434 З нами з: 08.06.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 439 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 21:34 Re: Таскомбанк WallNutPen написав: Так что по дебеткам ИМХО расслабляться ни разу не стоит полагая что в минус не спишет. Так что по дебеткам ИМХО расслабляться ни разу не стоит полагая что в минус не спишет.

Думаю, что точно спишет, раз нет явного абзаца "оплата в пределах остатка на карте", как для платы за неактивность. Интереснее что дальше будет. Помнится, что у Сени если дебетка уходит в минус из за абонки, то на этом дальнейшие списания прекращаются. А с Тазика станется пару лет продолжать брать по 150 ежемесячно и ещё и теховерный процент на это насчитывать. Думаю, что точно спишет, раз нет явного абзаца "оплата в пределах остатка на карте", как для платы за неактивность. Интереснее что дальше будет. Помнится, что у Сени если дебетка уходит в минус из за абонки, то на этом дальнейшие списания прекращаются. А с Тазика станется пару лет продолжать брать по 150 ежемесячно и ещё и теховерный процент на это насчитывать. moveton

Повідомлень: 5720 З нами з: 23.03.18 Подякував: 65 раз. Подякували: 696 раз. Профіль 1 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 423424425426 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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