с комиссией 0.9%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 08:48
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:21
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:44
Безкоштовно, але з обмеженнями.
150к на р2р + айбан на чужі рахунки.
Айбани на свої рахунки в ці 150 к не враховуються.
Додано: Чет 29 тра, 2025 15:01
А по є-підримці ОЩАДУ є якась інформація? Нормально туди погашення заходять - без комісій?
Вибачте за офтоп))
Додано: Вів 01 лип, 2025 11:27
Хто може підказати, чи можна з картки Монобанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Є гривнева і єврова картки з грошима.
Додано: Вів 01 лип, 2025 13:48
Просто робите P2P з валютної картки на номер картки wise (з гривневих заборонено НБУ).
Проводиться моментально.
Комісія монобанку 1%, ліміт еквівалент 100 тис. грн / міс.
На всякий випадок переконайтесь що у wise відкритий рахунок в потрібній валюті.
Також при переказі треба вірно вказати ім'я отримувача і його країну реєстрації так як це було вказано у wise.
Додано: Чет 24 лип, 2025 02:39
Картки Монобанку за кордоном
Чи отримував хтось картки Монобанку за кордоном надіслані Монобанком поштою?
Чи зтикалися ви з проблемою, що банкомати не зчитують чіпи з карток Монобанку і таким чином отримати готівку з банкомату неможливо. Більше того, банкомати не розпізнають пін-коди карток і видають помилку.
Також при оплаті за покупки на терміналах в магазинах, покупку також неможливо оплатити чіпом картки.
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