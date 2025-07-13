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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 лип, 2025 10:42
1finanсier написав:
не жадібничали б, залишили б борг у 49 гривень рівно,
да не было никакой жадности. Просто я привык исполнять условия договора и прошу делать то же самое и банки. Только и всего. У супруги кстати на пудре были те же самы 49,99 и ее не побрили. Имхо тут дело не в тролинге а в корявых настройках процессов самой таси. Кстати поддержка через 2 дня таки перезвонила. Поблагодарили за внимательность
. Я плакалЪ
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WallNutPen
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Додано: Нед 13 лип, 2025 18:00
Всім привіт!
Пару питань по нових тарифах, хто розбирався чи вже платив.
1. Чи правильно я розумію, щоб не платити 150грн за дебетки та верку достатньо тримати на 3-х місячному депо від 5т грн?
2. Чи будуть списуватися ці 150 в "-", якщо на дебетках по нулям?
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GrafBV
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Додано: Нед 13 лип, 2025 18:18
GrafBV написав:
2. Чи будуть списуватися ці 150 в "-", якщо на дебетках по нулям?
Вот не знаю как по дебеткам - Но по верке у меня на момент списания 150 грн. уже практически вся сумма кредитного лимита была израсходована (просто покупка была 1/07 и сумма была в блоке и на момент списания 150 грн. еще не провелась по счету) - и Тася при этом чудесно списала эти 150 загоняя карту в теховер (благо увидел и в течении получаса сэпнул нужную сумму чтобы избежать теховера). Так что по дебеткам ИМХО расслабляться ни разу не стоит полагая что в минус не спишет.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 21:34
WallNutPen написав:
Так что по дебеткам ИМХО расслабляться ни разу не стоит полагая что в минус не спишет.
Думаю, что точно спишет, раз нет явного абзаца "оплата в пределах остатка на карте", как для платы за неактивность. Интереснее что дальше будет. Помнится, что у Сени если дебетка уходит в минус из за абонки, то на этом дальнейшие списания прекращаются. А с Тазика станется пару лет продолжать брать по 150 ежемесячно и ещё и теховерный процент на это насчитывать.
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