|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 14:51
moveton написав: aanonimovic594 написав:
Краще взагалі не використовувати їх кредитні картки, у них відсотки просто кабальні, коли у інших банків 36%+-, то в таскомбанку - "за операціями зняття готівкових коштів – 83,0%
за іншими операціями – 68,0%"
Нее, кабальные это у Сенса с Идеей - 0.01% в грейсе. А у Веры 0.00001%, т.е. в 1000 раз меньше кабальных. Вполне прилично.
Ну 1.29 грн в месяц (в моем случае) заплатить не критично.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1698
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 лип, 2025 14:56
moveton написав: aanonimovic594 написав:
Краще взагалі не використовувати їх кредитні картки, у них відсотки просто кабальні, коли у інших банків 36%+-, то в таскомбанку - "за операціями зняття готівкових коштів – 83,0%
за іншими операціями – 68,0%"
Нее, кабальные это у Сенса с Идеей - 0.01% в грейсе. А у Веры 0.00001%, т.е. в 1000 раз меньше кабальных. Вполне прилично.
Маю на увазі не враховуючи грейс-періоду, бувають різні обставини у житті..
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 лип, 2025 18:45
aanonimovic594 написав:
Маю на увазі не враховуючи грейс-періоду, бувають різні обставини у житті..
Є картки на повсякдень, є картки для "обставин". Ті, у кого повсякдень "обставини" тут не сидять - вони вже набралися мікрокредитів. Більшість форумчан вміють з вигодою користуватися пільговим періодом у різних банка і про відсотки згадують хіба з необережності, а окремі просто з цікавості. Є інші причини задуматися про подальшу співпрацю з ТАСом.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8844
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 24 лип, 2025 21:59
klug написав: aanonimovic594 написав:
Маю на увазі не враховуючи грейс-періоду, бувають різні обставини у житті..
Є картки на повсякдень, є картки для "обставин". Ті, у кого повсякдень "обставини" тут не сидять - вони вже набралися мікрокредитів. Більшість форумчан вміють з вигодою користуватися пільговим періодом у різних банка і про відсотки згадують хіба з необережності, а окремі просто з цікавості. Є інші причини задуматися про подальшу співпрацю з ТАСом.
Можливо.., а які саме Ви обираєте для себе переваги?
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 лип, 2025 07:03
ну що ж колеги...хто буде останній виходити - вимкніть світло , я такого жонглювання тарифами не бачив ще , таську можна спускати в унітаз... )
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7332
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 1334 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 26 лип, 2025 20:33
-VICTOR- написав:
ну що ж колеги...хто буде останній виходити - вимкніть світло , я такого жонглювання тарифами не бачив ще , таську можна спускати в унітаз... )
тасягрупменеджмент занудьгує..
банк ideя - некст ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5932
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|