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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 16:37

  alibob написав:Переприв'язати рюкзак в додатку хвилина часу.

Взагалі не розумію. Прийшов з рюкзаком, коли ще Вєрки не було, суккеси не закривав, чк воно так сталося?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:27

  moveton написав:
  kulikrom написав:
  -VICTOR- написав:...хто буде останній виходити -

не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.

Как там Тазик писал в извещении о введении поборов на 150 грн: "Якщо цi змiни в тарифах вам не подобаються, ви можете зручно закрити карти". Правда, не уточнили кому удобно :mrgreen:


дефолт Таскомбанк, для звичайного користувача є багато інших банків, навіть просто для кредитного ліміту, чи взагалі просто по кредитам, оцінюю банки по загальній корисності та зручності для всіх клієнтів банку :|
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:08

  flysoulfly написав:
  -VICTOR- написав:ну що ж колеги...хто буде останній виходити - вимкніть світло , я такого жонглювання тарифами не бачив ще , таську можна спускати в унітаз... )
тасягрупменеджмент занудьгує..
банк ideя - некст ?

...нехай той групенменеджмент купить собі мізки )) ...однак то не дуже допоможе їм , процес закриття рахунків ініційовано клієнтами досить масово
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:10

  kulikrom написав:
  -VICTOR- написав:...хто буде останній виходити -

не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.

а й правда...шукають будь-яку зачіпку щоб перешкоджати закриттю рахунків клієнта , під будь-яким приводом... )
...як то кажуть тася- ти пізно всралась )))))))) :lol:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 21:20

  -VICTOR- написав:ну що ж колеги...хто буде останній виходити - вимкніть світло , я такого жонглювання тарифами не бачив ще , таську можна спускати в унітаз... )

Крутять тарифами, як циган сонцем. :D
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 09:55

Re: Таскомбанк

Получила проценты, погасила сразу, как обычно, сумму по Вери кард за предыдущий месяц. И интересно - плата за кредитные продукты 2 грн с копейками.
Помню обсуждение. Я заходила в банк и мне сказали, что раз у меня в банке депозит, то меня это не касается.
У них условие, что платы не будет, если кредит погашен до 30-31 числа. Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?
Дело не в двух гривнах, мне просто непонятно, условие же невыполнимое.
Днем зайду в отделение, уточню. Странно все это.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:11

  Hella написав:Получила проценты,
...
Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?

О каких процентах речь?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:21

  Hella написав:У них условие, что платы не будет, если кредит погашен до 30-31 числа. Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?

Так у них не буде з чого виплатити відсотки першого, якщо грейсовики не повернуть гроші 31-го. Коло замкнулося :D

  Hella написав:Я заходила в банк и мне сказали, что раз у меня в банке депозит, то меня это не касается.

Утарифах є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності.
Востаннє редагувалось klug в П'ят 01 сер, 2025 14:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:25

  Ferlakur написав:
  Hella написав:Получила проценты,
...
Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?

О каких процентах речь?


О депозитных :).
Зашла в отделение, мужчина разбирается, почему с него сняли 500 грн. Это надолго, так что ушла. Но, похоже, нужно несколько дней подождать, пока схлынет лавина интересующихся вопросом.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:27

  klug написав:
  Hella написав:У них условие, что платы не будет, если кредит погашен до 30-31 числа. Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?

Так у них не буде з чого виплатити відсотки першого, якщо грейсовики не повернуть гроші 31-го. Коло замкнулося :D

  Hella написав:Я заходила в банк и мне сказали, что раз у меня в банке депозит, то меня это не касается.

Утарифах є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності.


Спасибо, я посмотрю ). Но 2 гривны с копейками?
Hella
 
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