не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.
Как там Тазик писал в извещении о введении поборов на 150 грн: "Якщо цi змiни в тарифах вам не подобаються, ви можете зручно закрити карти". Правда, не уточнили кому удобно
дефолт Таскомбанк, для звичайного користувача є багато інших банків, навіть просто для кредитного ліміту, чи взагалі просто по кредитам, оцінюю банки по загальній корисності та зручності для всіх клієнтів банку
не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.
а й правда...шукають будь-яку зачіпку щоб перешкоджати закриттю рахунків клієнта , під будь-яким приводом... ) ...як то кажуть тася- ти пізно всралась ))))))))
Получила проценты, погасила сразу, как обычно, сумму по Вери кард за предыдущий месяц. И интересно - плата за кредитные продукты 2 грн с копейками. Помню обсуждение. Я заходила в банк и мне сказали, что раз у меня в банке депозит, то меня это не касается. У них условие, что платы не будет, если кредит погашен до 30-31 числа. Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого? Дело не в двух гривнах, мне просто непонятно, условие же невыполнимое. Днем зайду в отделение, уточню. Странно все это.