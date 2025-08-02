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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:34
klug написав:
Утарифах є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності.
Хоча, можливо я не правий, бо там мало бути не 2 грн, а 150...
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klug
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:37
klug написав: klug написав:
Утарифах є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності.
Хоча, можливо я не правий, бо там мало бути не 2 грн, а 150...
Честное слово, мне их не жалко
, я просто хочу понять.
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Hella
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:52
Hella написав: Ferlakur написав: Hella написав:
Получила проценты,
...
Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?
О каких процентах речь?
О депозитных
.
А какое отношение имеют депозитные проценты к погашению кредита?
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Ferlakur
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Додано: Суб 02 сер, 2025 00:56
Ferlakur
Две карты, одна дебетная, вторая кредитная. Первого числа выплачивают проценты, часть перевожу на кредитную и погашаю кредит.
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Hella
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Додано: Суб 02 сер, 2025 02:02
Hella написав:
Две карты, одна дебетная, вторая кредитная. Первого числа выплачивают проценты, часть перевожу на кредитную и погашаю кредит.
Так и опаньки. С 30 июля этот бизнес дополнительно стоит 150 грн в месяц. Разве что может на первый раз пропустили. Чтобы выполнять условие - это разве что проценты на месяц раньше заныкивать на карте или ощаднике и в конце месяца ими гаситься. Банк очень хочет кушать.
2 грн - это реально странное. Можно ещё на горячке полюбопытствовать. Там зачастую и знают лучше, чем в отделениях.
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moveton
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Додано: Суб 02 сер, 2025 04:33
moveton написав: Hella написав:
Две карты, одна дебетная, вторая кредитная. Первого числа выплачивают проценты, часть перевожу на кредитную и погашаю кредит.
Так и опаньки. С 30 июля этот бизнес дополнительно стоит 150 грн в месяц. Разве что может на первый раз пропустили. Чтобы выполнять условие - это разве что проценты на месяц раньше заныкивать на карте или ощаднике и в конце месяца ими гаситься. Банк очень хочет кушать.
2 грн - это реально странное. Можно ещё на горячке полюбопытствовать. Там зачастую и знают лучше, чем в отделениях.
краще дійсно туди зателефонувати і уточнити
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aanonimovic594
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Додано: Суб 02 сер, 2025 09:28
Hella написав:Ferlakur
Две карты, одна дебетная, вторая кредитная. Первого числа выплачивают проценты, часть перевожу на кредитную и погашаю кредит.
Так это вы сами себе установили такое условие, а не банк.
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Ferlakur
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Додано: Суб 02 сер, 2025 11:31
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greenozon
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Додано: Суб 02 сер, 2025 12:12
"прохання файли розмістити в посилання назви продукту."
Знов з Вєркі забрали умову наявності кредитного ліміту для безкоштовного щомісячного обслуговування.
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Ferlakur
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Додано: Суб 02 сер, 2025 12:56
aanonimovic594 написав: moveton написав: Hella написав:
Две карты, одна дебетная, вторая кредитная. Первого числа выплачивают проценты, часть перевожу на кредитную и погашаю кредит.
Так и опаньки. С 30 июля этот бизнес дополнительно стоит 150 грн в месяц. Разве что может на первый раз пропустили. Чтобы выполнять условие - это разве что проценты на месяц раньше заныкивать на карте или ощаднике и в конце месяца ими гаситься. Банк очень хочет кушать.
2 грн - это реально странное. Можно ещё на горячке полюбопытствовать. Там зачастую и знают лучше, чем в отделениях.
краще дійсно туди зателефонувати і уточнити
Звісно, може візьмуть та й перерахують на 150 грн.
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reef
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