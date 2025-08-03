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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:04

А коли знімаються 150 грн за борги більше 50 грн по кредитній карті?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:03

  Boundless написав:А коли знімаються 150 грн за борги більше 50 грн по кредитній карті?

В примечании 9, на которое ссылается п. 1.9, написано же:
...може бути списана тільки одна з вказаних комісій, або "Вартість
обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом" (1-го числа наступного місяця за розрахунковим)
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:13

Re: Таскомбанк

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:напьорсточнікі в дії - https://tascombank.ua/news/688c9c611ebf930013b6369b


Знов з Вєркі забрали умову наявності кредитного ліміту для безкоштовного щомісячного обслуговування.
Я так розумію, що "верку" прийдеться в кінці вересня закрити. Бо сенсу в неї немає.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:21

  Howl написав:
  Ferlakur написав:
  greenozon написав:напьорсточнікі в дії - https://tascombank.ua/news/688c9c611ebf930013b6369b


Знов з Вєркі забрали умову наявності кредитного ліміту для безкоштовного щомісячного обслуговування.
Я так розумію, що "верку" прийдеться в кінці вересня закрити. Бо сенсу в неї немає.

Ну є надія, шо знов напартачили з файліком
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:27

Re: Таскомбанк

Ferlakur, ну там видно, що цей пункт (Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг) змінюється, тому шанси мінімальні.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:43

  Howl написав:Ferlakur, ну там видно, що цей пункт (Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг) змінюється, тому шанси мінімальні.

Може просто тупо скопіювали з Azure. Здається минулого разу теж так було.
Ferlakur
 
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