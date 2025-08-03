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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 сер, 2025 18:04
А коли знімаються 150 грн за борги більше 50 грн по кредитній карті?
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Boundless
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Додано: Суб 02 сер, 2025 19:03
Boundless написав:
А коли знімаються 150 грн за борги більше 50 грн по кредитній карті?
В примечании 9, на которое ссылается п. 1.9, написано же:
...може бути списана тільки одна з вказаних комісій, або "Вартість
обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом" (1-го числа наступного місяця за розрахунковим)
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Додано: Нед 03 сер, 2025 13:13
Ferlakur написав:
Знов з Вєркі забрали умову наявності кредитного ліміту для безкоштовного щомісячного обслуговування.
Я так розумію, що "верку" прийдеться в кінці вересня закрити. Бо сенсу в неї немає.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 13:21
Howl написав: Ferlakur написав:
Знов з Вєркі забрали умову наявності кредитного ліміту для безкоштовного щомісячного обслуговування.
Я так розумію, що "верку" прийдеться в кінці вересня закрити. Бо сенсу в неї немає.
Ну є надія, шо знов напартачили з файліком
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Ferlakur
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Додано: Нед 03 сер, 2025 13:27
Ferlakur, ну там видно, що цей пункт (Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг) змінюється, тому шанси мінімальні.
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Howl
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Додано: Нед 03 сер, 2025 13:43
Howl написав:Ferlakur
, ну там видно, що цей пункт (Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг) змінюється, тому шанси мінімальні.
Може просто тупо скопіювали з Azure. Здається минулого разу теж так було.
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Ferlakur
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