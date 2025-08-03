|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 сер, 2025 18:04
А коли знімаються 150 грн за борги більше 50 грн по кредитній карті?
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2309
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 02 сер, 2025 19:03
Boundless написав:
А коли знімаються 150 грн за борги більше 50 грн по кредитній карті?
В примечании 9, на которое ссылается п. 1.9, написано же:
...може бути списана тільки одна з вказаних комісій, або "Вартість
обслуговування рахунку з встановленим кредитним лімітом" (1-го числа наступного місяця за розрахунковим)
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5796
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 710 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Нед 03 сер, 2025 13:13
Ferlakur написав:
Знов з Вєркі забрали умову наявності кредитного ліміту для безкоштовного щомісячного обслуговування.
Я так розумію, що "верку" прийдеться в кінці вересня закрити. Бо сенсу в неї немає.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6349
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 03 сер, 2025 13:21
Howl написав: Ferlakur написав:
Знов з Вєркі забрали умову наявності кредитного ліміту для безкоштовного щомісячного обслуговування.
Я так розумію, що "верку" прийдеться в кінці вересня закрити. Бо сенсу в неї немає.
Ну є надія, шо знов напартачили з файліком
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4416
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 13:27
Ferlakur, ну там видно, що цей пункт (Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг) змінюється, тому шанси мінімальні.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6349
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 03 сер, 2025 13:43
Howl написав:Ferlakur
, ну там видно, що цей пункт (Вартість щомісячного обслуговування пакету послуг) змінюється, тому шанси мінімальні.
Може просто тупо скопіювали з Azure. Здається минулого разу теж так було.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4416
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 14:33
Howl написав:
змінюється
Змінюється лише словосполучення «торгового обороту» на «розрахунки в торгово-сервісній мережі». Сума розрахунків для безкоштовного обслуговування не змінилася — 5 000₴ (20 000₴ для «Obsidian Card») та додано, що кредитний договір має бути оформлений в «ТАСКОМБАНКу», а не партнерів Банку.
Відсутність пункту «наявність кредитного ліміту більше 0» скоріш за все помилка, яку виправлять найближчим часом.
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 770
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:04
Кожного раз дивуюсь оновленню тарифів Тасу і його сина ізібанка, гірше і гірше
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 04 сер, 2025 00:05
unknownurl написав: Howl написав:
змінюється
Відсутність пункту «наявність кредитного ліміту більше 0» скоріш за все помилка, яку виправлять найближчим часом.
Хочеться, щоб так і було. Інакше вже у серпні Вєрку треба закривати.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6396
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1065 раз.
- Подякували: 4871 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Пон 04 сер, 2025 02:03
Howl написав: Ferlakur написав:
Знов з Вєркі забрали умову наявності кредитного ліміту для безкоштовного щомісячного обслуговування.
Я так розумію, що "верку" прийдеться в кінці вересня закрити. Бо сенсу в неї немає.
..теж так рахую...то валіза без ручки вже...я просто в шоці що той менеджмент чудить з тарифами , це вже за межею розуміння , так їх переписувати то додавати то знімати умови користування...
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7340
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|