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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 428429430431

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:45

  Искатель написав:
  unknownurl написав:
  Howl написав:змінюється


Відсутність пункту «наявність кредитного ліміту більше 0» скоріш за все помилка, яку виправлять найближчим часом.


Хочеться, щоб так і було. Інакше вже у серпні Вєрку треба закривати.

Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:59

  unknownurl написав:Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.

А шо ж там міняється в тому пункті, шо вони його жовтим позначили?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:01

  Ferlakur написав:
  unknownurl написав:Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.

А шо ж там міняється в тому пункті, шо вони його жовтим позначили?

Уточнено умови для безкоштовного обслуговування картки:
замінено словосполучення «торгового обороту» на «розрахунки в торгово-сервісній мережі». Сума розрахунків для безкоштовного обслуговування не змінилася — 5 000₴ (20 000₴ для «Obsidian Card»);
додано, що кредитний договір має бути оформлений в «ТАСКОМБАНКу», а не партнерів Банку.
— джерело: https://tabfinance.com.ua/news/tascomba ... sept-2025/
unknownurl
 
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  #<1 ... 428429430431
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