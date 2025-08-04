Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:45
Искатель написав: unknownurl написав: Howl написав:
змінюється
Відсутність пункту «наявність кредитного ліміту більше 0» скоріш за все помилка, яку виправлять найближчим часом.
Хочеться, щоб так і було. Інакше вже у серпні Вєрку треба закривати.
Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.
unknownurl
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:59
unknownurl написав:
Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.
А шо ж там міняється в тому пункті, шо вони його жовтим позначили?
Ferlakur
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:01
Ferlakur написав: unknownurl написав:
Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.
А шо ж там міняється в тому пункті, шо вони його жовтим позначили?
Уточнено умови для безкоштовного обслуговування картки:
замінено словосполучення «торгового обороту» на «розрахунки в торгово-сервісній мережі». Сума розрахунків для безкоштовного обслуговування не змінилася — 5 000₴ (20 000₴ для «Obsidian Card»);
додано, що кредитний договір має бути оформлений в «ТАСКОМБАНКу», а не партнерів Банку.
— джерело:
https://tabfinance.com.ua/news/tascomba ... sept-2025/
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Додано: Пон 04 сер, 2025 15:48
Цікаво кого Таз вважає партнерами?Тільки не кажіть про Ізю.Ізя це не партнер, це безпосередньо Таз юридично.
А то як комісію здирати так Таз і Ізя це один банк, а як умови виконувати так раптом різні.
посетитель
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Додано: Пон 04 сер, 2025 15:55
посетитель написав:
Ізя це не партнер, це безпосередньо Таз юридично.
Но сам Тазик его называет "
Мобільний банк-партнер
". Там же и Спорт раньше был.
moveton
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