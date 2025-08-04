Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:45
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:59
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:01
Уточнено умови для безкоштовного обслуговування картки:
замінено словосполучення «торгового обороту» на «розрахунки в торгово-сервісній мережі». Сума розрахунків для безкоштовного обслуговування не змінилася — 5 000₴ (20 000₴ для «Obsidian Card»);
додано, що кредитний договір має бути оформлений в «ТАСКОМБАНКу», а не партнерів Банку.
— джерело:
Додано: Пон 04 сер, 2025 15:48
Re: Таскомбанк
Цікаво кого Таз вважає партнерами?Тільки не кажіть про Ізю.Ізя це не партнер, це безпосередньо Таз юридично.
А то як комісію здирати так Таз і Ізя це один банк, а як умови виконувати так раптом різні.
Додано: Пон 04 сер, 2025 15:55
Re: Таскомбанк
Но сам Тазик его называет "
Додано: Пон 04 сер, 2025 17:58
Re: Таскомбанк
Бардак у нас с этими так называемыми недобанками.Зачем заморачиваться получать лицензию, соответствовать нормативам капитала и т.д.Можно ж всем на лицензии Тигипка сидеть.НБУ ж не против.
У моно кстати так в Великобритании не прокатило.
А медикам так тоже можно?Один медик открывает клинику на свой диплом(получает лицензию), а дальше под его крышей лечат кто угодно.
Додано: Пон 04 сер, 2025 18:00
Re: Таскомбанк
Как счета Изины закрыть так Таз к этому отношения не имеет, это не мы.А как комиссию содрать так вообще без проблем.
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