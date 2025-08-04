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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 428429430431

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Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:45

  Искатель написав:
  unknownurl написав:
  Howl написав:змінюється


Відсутність пункту «наявність кредитного ліміту більше 0» скоріш за все помилка, яку виправлять найближчим часом.


Хочеться, щоб так і було. Інакше вже у серпні Вєрку треба закривати.

Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:59

  unknownurl написав:Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.

А шо ж там міняється в тому пункті, шо вони його жовтим позначили?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:01

  Ferlakur написав:
  unknownurl написав:Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.

А шо ж там міняється в тому пункті, шо вони його жовтим позначили?

Уточнено умови для безкоштовного обслуговування картки:
замінено словосполучення «торгового обороту» на «розрахунки в торгово-сервісній мережі». Сума розрахунків для безкоштовного обслуговування не змінилася — 5 000₴ (20 000₴ для «Obsidian Card»);
додано, що кредитний договір має бути оформлений в «ТАСКОМБАНКу», а не партнерів Банку.
— джерело: https://tabfinance.com.ua/news/tascomba ... sept-2025/
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:48

Re: Таскомбанк

Цікаво кого Таз вважає партнерами?Тільки не кажіть про Ізю.Ізя це не партнер, це безпосередньо Таз юридично.

А то як комісію здирати так Таз і Ізя це один банк, а як умови виконувати так раптом різні.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:55

Re: Таскомбанк

  посетитель написав:Ізя це не партнер, це безпосередньо Таз юридично.

Но сам Тазик его называет "Мобільний банк-партнер". Там же и Спорт раньше был.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 17:58

Re: Таскомбанк

Бардак у нас с этими так называемыми недобанками.Зачем заморачиваться получать лицензию, соответствовать нормативам капитала и т.д.Можно ж всем на лицензии Тигипка сидеть.НБУ ж не против.
У моно кстати так в Великобритании не прокатило.

А медикам так тоже можно?Один медик открывает клинику на свой диплом(получает лицензию), а дальше под его крышей лечат кто угодно.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 18:00

Re: Таскомбанк

Как счета Изины закрыть так Таз к этому отношения не имеет, это не мы.А как комиссию содрать так вообще без проблем.
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