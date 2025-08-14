RSS
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 17:32

Re: Таскомбанк

Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:17

  native написав:
  native написав:Не в тему очередных нововведений но по сабжу:
30 июля совершаю обычную покупку в аптеке в счёт кредитных средств на сумму в 260 гривен. Совершенно случайно вечером того же дня обращаю внимание на то что почему-то вместо 260 гривен со счёта снято 320.
Естественно связываюсь с поддержкой чтобы объяснили что это такое.
Милая девушка посоветовала сформировать выписку и посмотреть в ней.
Так вот в выписке в графе комиссия по данному платежу значится сумма в грубо говоря 60 гривен.
Я пишу мол это что такое?!
Мне сказали что это какая-то ошибка и соответствующие специалисты занимаются уже вопросом.
Ну если что уже прошла почти неделя А воз и ныне там...
Чисто на всякий случай погасил этот мнимый долг в 60 гривен чтобы не впаяли плату за обслуживание... Потому что потом я очень долго им буду доказывать что долга никакого не было, а это ошибка на их стороне...

Меня сам факт наличия такого события очень сильно пугает потому что в норме я не слежу за автоматическим подсчётом банками списания средств при оплате. А теперь получается что надо следить за каждой оплатой и самому сидеть с калькулятором (ок, в excel) и это всё считать?!?!

Если в ближайшие дни ничего не изменится, то снова буду тормошить поддержку и обязательно отпишусь!


Через неделю деньги вернули.

Но +1 фобия осталась... :cry:


Справа в тому що є такий прикол як картки Нац кешбеку, сама основна проблема для банків - був розрахунок в аптеках звичайними картками, бо термінали зчитують іноді картки як ті, які належать до нац.кешбеку - коли розрахунок через Токен, і потім відповідно є досі багато багів взагалі на подвійні списання коштів, а потім їх намагються в аптеці повернути, і потім чорт пойми як відображається по виписці інформація
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 09:41

  native написав:Не в тему очередных нововведений но по сабжу:
30 июля совершаю обычную покупку в аптеке в счёт кредитных средств на сумму в 260 гривен. Совершенно случайно вечером того же дня обращаю внимание на то что почему-то вместо 260 гривен со счёта снято 320.
Естественно связываюсь с поддержкой чтобы объяснили что это такое.
Милая девушка посоветовала сформировать выписку и посмотреть в ней.
Так вот в выписке в графе комиссия по данному платежу значится сумма в грубо говоря 60 гривен.
Я пишу мол это что такое?!
Мне сказали что это какая-то ошибка и соответствующие специалисты занимаются уже вопросом.
Ну если что уже прошла почти неделя А воз и ныне там...
Чисто на всякий случай погасил этот мнимый долг в 60 гривен чтобы не впаяли плату за обслуживание... Потому что потом я очень долго им буду доказывать что долга никакого не было, а это ошибка на их стороне...

Меня сам факт наличия такого события очень сильно пугает потому что в норме я не слежу за автоматическим подсчётом банками списания средств при оплате. А теперь получается что надо следить за каждой оплатой и самому сидеть с калькулятором (ок, в excel) и это всё считать?!?!

Если в ближайшие дни ничего не изменится, то снова буду тормошить поддержку и обязательно отпишусь!


Приносимо вибачення за ситуацію з некоректним списанням комісії під час вашої операції. Дійсно, у банку була ситуація, коли з технічних причин комісія за окремими платежами відображалася та списувалася неправильно. Наразі це питання вже вирішено, і всі помилково списані кошти повернено клієнтам у повному обсязі.
Бачимо з ваших наступних повідомлень, що ваше питання теж вирішено. У разі виникнення інших питань рекомендуємо звертатися до Контакт-центру банку за номерами: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 10:41

TASCOMBANK
ви будете оформляти Дія.Картку?
