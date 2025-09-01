|
Таскомбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 сер, 2025 14:01
Мав на увазі, що може хто вже через це пройшов?
"Пункт 1.1.4. Безкоштовно - За умови наявності:
- або розрахунків в торгово-сервісній мережі, за рахунок власних коштів, в еквіваленті не менше 5'000 грн., протягом попереднього місяця по рахунками у пакеті послуг5;
- або суми розміщених власних коштів не менше 20'000 грн. - на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках5;
- або діючого кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу)
оформленого в АТ "ТАСКОМБАНК", діючого договору ЗКП з поточним зарахуванням, договору
оренди ІБС, активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
- або діючого депозитного договору від 3-х місяців6."
Додано: Вів 26 сер, 2025 19:46
У ТАСьки роздвоєння особистості: спочатку обнулила ліміт на success, а тепер дзвонить робот і каже, що його можна збільшити у застосунку.
Додано: Чет 28 сер, 2025 22:56
..таке питання , якщо ініціювати закриття success credit , то залишиться success debit ? чи автоматом закриють обидва рахунки , хто проходив квест ?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 08:34
-VICTOR- написав:
..таке питання , якщо ініціювати закриття success credit , то залишиться success debit ? чи автоматом закриють обидва рахунки , хто проходив квест ?
Закриють тільки кредитку, дебетка залишиться
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:58
-VICTOR- написав:
..таке питання , якщо ініціювати закриття success credit , то залишиться success debit ? чи автоматом закриють обидва рахунки , хто проходив квест ?
Я вчера вечером прошла, сегодня с утра проверила - кредитка пропала, дебетка - на месте
Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:57
riwalir ,Кассандра - Дякую , хочу позакривати трохи рахунків у цій валізі без ручки )
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:21
Пролонгував Строковий депозит, але чомусь відсотки залишили попередні, хоча вони вже вище у додатку.
Додано: Пон 01 вер, 2025 19:08
Як вони вже втомили зі своїми змінами тарифів... Напишіть вже "з моменту визнання рахунку неактивним, увесь залишок переходить у власність казино". Чого оце пощіпувати щомісяця?
Додано: Пон 01 вер, 2025 23:26
klug написав:
Як вони вже втомили зі своїми змінами тарифів... Напишіть вже "з моменту визнання рахунку неактивним, увесь залишок переходить у власність казино". Чого оце пощіпувати щомісяця?
100%
"Неактивним рахунок банк визначає на власний розсуд".
І ще:"Банк не зобов'язаний пояснювати на підставі чого він відносить рахунок до неактивного"
Додано: Пон 01 вер, 2025 23:29
klug написав:
Як вони вже втомили зі своїми змінами тарифів... Напишіть вже "з моменту визнання рахунку неактивним, увесь залишок переходить у власність казино". Чого оце пощіпувати щомісяця?
Не слишком ли щедро? Я бы ожидал, что клиент за услугу по переводу средств на 30% от замеченного остатка ещё должен останется. Это, кстати, не будет новым изобретением. С меня так МИБ за зануление моего счёта денег требовал. Ну и на результат ежемесячный процент по ставкам Веры.
