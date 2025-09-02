RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 14:06

комиссию сняли

Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн.
