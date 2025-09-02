|
Таскомбанк
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:06
Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн.
Tat_888
