|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:06
комиссию сняли
Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн.
Додано: Сер 03 вер, 2025 17:24
Для безкоштовного обслуговування пакета послуг «Платівка» (Azure Card) потрібно мати середньомісячний залишок від 20 000 грн в еквіваленті на кожному рахунку окремо.
Альтернативний варіант — розміщення строкового депозиту від 3 місяців на будь-яку суму, і тоді обслуговування буде безкоштовним по всіх рахунках.
У разі виникнення додаткових питань рекомендуємо звертатися до Контакт-центру за номерами: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Додано: Сер 03 вер, 2025 17:31
Re: Таскомбанк
Ну вот, а тут-то размечтались, что раз пакет, то, как у Алки, хотя бы по пакету в сумме считается. И 150 грн по каждой открытой карте в пакете, на которой нет 20к грн, в месяц снимут, ведь правда?
Додано: Сер 03 вер, 2025 23:48
Re: Таскомбанк
Що характерно, іншими каналами підтримка саме так і відповідає, що мови виконуються для усіх карток/рахунків у пакеті разом, а не для для кожного рахунку окремо. Крім того підкреслює, що згідно тарифів, у 20к враховуються лише залишки у нац. валюті і не враховуються у інших валютах, на відміну від умови для 5к обороту, котрі (5к) можуть бути розбиті між різними картками у пакеті. От як розібрати, хто з них студент? Може разом із відповіддю вимагати паспорт показувати? Спишуть же взагалі, як Бог на душу покладе...
Додано: Сер 03 вер, 2025 23:55
Re: Таскомбанк
Т.е. штука зелени на долларовой карте не отменяет РКО даже по этой карте? Такой вариант исходя из текста тарифов я бы сам даже не предположил Но согласен, слов "в еквіваленті" в этом пункте действительно нет.
Додано: Чет 04 вер, 2025 04:19
З того, що відповідає місцевий предствник, то відміняє, з того, що мені відповідала підтримка, то ні. Така квантова суперпозиція загалом дуже зручна для банки: коли функція таки колапсує, завжди можна буде вказати на одну з відповідей, як правильну, а іншу вказати, як помилкову, за яку банка вибачиться, але гроші не поверне.
Але, як вказав представник, виділити сотку зі штуки на строковий депо - це поки найвигідніший та найбезпечніший варіант. Якщо не враховувати ставку у -20%, то відсоток тут порівняно непоганий відносно інших банок. ТАСька явно набирає обертів - подивимося, як у підсумку буде відбуватися екстренне гальмування.
Додано: Чет 04 вер, 2025 04:27
Re: Таскомбанк
Не, на местный вариант банк сослаться не сможет потому, что этот форум на сайте банка не указан, как источник поддержки. Значит придётся верить, что нужно 20к именно грн, но достаточно на весь пакет.
Я так пару месяцев на год назад и сделал до прояснения позиции напёрсточников. Теперь они издеваются, показывая, что
Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:36
Та же ***,
Ни на горячке ни в чате, не смогли ответить за что сняли, я так и не понял, что происходит?
Это как в сенсе, нужно каждый месяц гаситься?
Додано: Суб 06 вер, 2025 00:44
Re: Таскомбанк
По текущим тарифам есть много вариантов за что могут снять такую сумму. Да, наличие кредита по Вере в конце месяца - это одна из достаточных причин. Ну а нужно гаситься или нет - это каждый сам себе решает.
|