Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 14:06

комиссию сняли

Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн.
Tat_888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 11.06.15
Подякував: 444 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:24

  reef написав:Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card) - я правильно зрозумів, що для безкоштовного обслуговування достатньо мати на рахунку 20000 грн. у еквіваленті? По кожній валюті чи як?
Для безкоштовного обслуговування пакета послуг «Платівка» (Azure Card) потрібно мати середньомісячний залишок від 20 000 грн в еквіваленті на кожному рахунку окремо.
Альтернативний варіант — розміщення строкового депозиту від 3 місяців на будь-яку суму, і тоді обслуговування буде безкоштовним по всіх рахунках.
У разі виникнення додаткових питань рекомендуємо звертатися до Контакт-центру за номерами: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3072
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:31
Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  TASCOMBANK написав:Для безкоштовного обслуговування пакета послуг «Платівка» (Azure Card) потрібно мати середньомісячний залишок від 20 000 грн в еквіваленті на кожному рахунку окремо.

Ну вот, а тут-то размечтались, что раз пакет, то, как у Алки, хотя бы по пакету в сумме считается. И 150 грн по каждой открытой карте в пакете, на которой нет 20к грн, в месяц снимут, ведь правда? :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5896
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 23:48
Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  moveton написав:Ну вот, а тут-то размечтались, что раз пакет, то, как у Алки, хотя бы по пакету в сумме считается.

Що характерно, іншими каналами підтримка саме так і відповідає, що мови виконуються для усіх карток/рахунків у пакеті разом, а не для для кожного рахунку окремо. Крім того підкреслює, що згідно тарифів, у 20к враховуються лише залишки у нац. валюті і не враховуються у інших валютах, на відміну від умови для 5к обороту, котрі (5к) можуть бути розбиті між різними картками у пакеті. От як розібрати, хто з них студент? Може разом із відповіддю вимагати паспорт показувати? Спишуть же взагалі, як Бог на душу покладе...
klug
 
Повідомлень: 8904
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 23:55
Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  klug написав:Крім того підкреслює, що згідно тарифів, у 20к враховуються лише залишки у нац. валюті і не враховуються у інших валютах

Т.е. штука зелени на долларовой карте не отменяет РКО даже по этой карте? Такой вариант исходя из текста тарифов я бы сам даже не предположил :oops: Но согласен, слов "в еквіваленті" в этом пункте действительно нет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5896
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 04:19

  moveton написав:Т.е. штука зелени на долларовой карте не отменяет РКО даже по этой карте?

З того, що відповідає місцевий предствник, то відміняє, з того, що мені відповідала підтримка, то ні. Така квантова суперпозиція загалом дуже зручна для банки: коли функція таки колапсує, завжди можна буде вказати на одну з відповідей, як правильну, а іншу вказати, як помилкову, за яку банка вибачиться, але гроші не поверне.

Але, як вказав представник, виділити сотку зі штуки на строковий депо - це поки найвигідніший та найбезпечніший варіант. Якщо не враховувати ставку у -20%, то відсоток тут порівняно непоганий відносно інших банок. ТАСька явно набирає обертів - подивимося, як у підсумку буде відбуватися екстренне гальмування.
klug
 
Повідомлень: 8904
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 04:27
Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  klug написав:Така квантова суперпозиція загалом дуже зручна для банки: коли функція таки колапсує, завжди можна буде вказати на одну з відповідей, як правильну, а іншу вказати, як помилкову, за яку банка вибачиться, але гроші не поверне.

Не, на местный вариант банк сослаться не сможет потому, что этот форум на сайте банка не указан, как источник поддержки. Значит придётся верить, что нужно 20к именно грн, но достаточно на весь пакет.

  klug написав:Але, як вказав представник, виділити сотку зі штуки на строковий депо - це поки найвигідніший та найбезпечніший варіант.

Я так пару месяцев на год назад и сделал до прояснения позиции напёрсточников. Теперь они издеваются, показывая, что ставки по депо так падают, что заключил бы сейчас - было бы 16.10%, а не 15%.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5896
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:36

  Tat_888 написав:Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн.

Та же ***,
Ни на горячке ни в чате, не смогли ответить за что сняли, я так и не понял, что происходит?
Это как в сенсе, нужно каждый месяц гаситься?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 00:44
Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  mihasik написав:Ни на горячке ни в чате, не смогли ответить за что сняли, я так и не понял, что происходит?
Это как в сенсе, нужно каждый месяц гаситься?

По текущим тарифам есть много вариантов за что могут снять такую сумму. Да, наличие кредита по Вере в конце месяца - это одна из достаточных причин. Ну а нужно гаситься или нет - это каждый сам себе решает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5896
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:49
Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

..та залиште той кактус вже в спокою ))
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7345
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 431432433434
