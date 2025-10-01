RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:38

Re: Таскомбанк

Святкуємо 36 років Таскомбанк разом

https://news.finance.ua/ua/svyatkuyemo- ... bank-razom

з 26 вересня по 31 жовтня 2025 року
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 12:29

Може не всі бачили: ТАСька продовжує марафон оновлення тарифів. Здебільшого взялися за біженців зі Спорту, але і ввели блокування рахунків для тих, хто не сплачує за обслуговування пакетів самої ТАСьки. Ще є зміни у тарифах на перекази. Опис від TabFinance.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 13:12

Re: Таскомбанк

  klug написав:ввели блокування рахунків для тих, хто не сплачує за обслуговування пакетів самої ТАСьки

Я так понял, что скорее проинформировали, чем ввели. Оно, наверное, сразу так и реализовано, что "о у випадку несплати щомісячної комісії за обслуговування рахунку, він буде заблокований до моменту повної оплати комісії". Тут больше не понятно в чём выражается этот блок. Комис РКО же автоматом списывается, а значит, что если не смог, значит денег на карте (и даже на всём пакете) нет.

Кстати, товарищ офпред, расскажите наконец, как списывается РКО с карт без КЛ, если на них денег нет? В минус и начинают начисляться комисы ещё и за овер? И каждый следующий месяц это всё растёт?

для карток на базі національної платіжної системи «Простір» щомісячна комісія за обслуговування стягуватися не буде;

А вот это круто 8)
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 17:07

  moveton написав:А вот это круто

Але віртуалку у застосунку можна оформити лише Visa Rewards. Простір лише через відділення, ще й імовірно доведеться чекати на пластик. Хотів ще понити, що й функціонал у них обмежений, але реальна претензія хіба у тому, що закордоном не буде працювати. А так, у мене це здебільшого технічний рахунок, який і взагалі без картки міг би бути, якби його було видно у Т2Ю.

ТАСька явно вже на сірниках починає економити.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:40

Re: Таскомбанк

Может я сейчас тут отчитаюсь об изобретении велосипеда, но меня приятно удивило, что сабж НЕ сжёг кешбек по состоянию на утро 1 октября и даже дал его свободно вывести...
