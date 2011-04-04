ніт.
Щоб мед та ще й ложкою...
Чи є у нас депозити у польських злоттх?
є, напр в Кредо
Депо-огляд, великі банки
Здається цей депозит вже у минулому
А почему на
Може вын ще є?
Підсумок
Україна за роки незалежності пройшла шлях від паперових авізо до повноцінної цифрової банківської екосистеми, яка стала фундаментом для розвитку підприємництва. Ключовими віхами стали запуск СЕП, поява онлайн-банкінгу, впровадження BankID, масове підключення еквайрингу та інтеграція з глобальними платіжними платформами. У кризові періоди банки довели стійкість, забезпечивши бізнесу доступ до фінансів, навіть під час війни. Сьогодні фінансова система орієнтована на Open Banking, API-економіку та партнерство з ритейлом, що виводить її на рівень провідних світових фінтехів. Важливу роль у цих змінах відіграють інноваційні гравці — зокрема, monobank, який став символом мобільного банкінгу і драйвером цифрових трансформацій у галузі.
Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку
Як правильно обрати депозит: огляд найвигідніших пропозицій 2025 року
