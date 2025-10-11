Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.8 5 34 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 24% 8 2- Погане. Некомпетентне. 21% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 4 Всього голосів : 34 Додано: Вів 07 жов, 2025 18:23 Re: Таскомбанк TASCOMBANK написав: По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості? la9 Повідомлень: 2770 З нами з: 02.07.09 Подякував: 549 раз. Подякували: 98 раз.



https://news.finance.ua/ua/meet-greet-z ... iy-poizdci



Meet & Greet з Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк — Ваш особистий супровід у кожній поїздці Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року Assistant_Portal

Повідомлень: 2139 З нами з: 01.09.17 Подякував: 79 раз. Подякували: 6 раз.

Додано: Чет 09 жов, 2025 14:55

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості? Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

Доброго дня!

Доброго дня!

Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 3082 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 232 раз.

Представник банку Повідомлень: 3082 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 жов, 2025 23:22 TASCOMBANK написав: la9 написав: TASCOMBANK написав: По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається. По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості? Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

Доброго дня!

Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. Доброго дня!Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.

Додано: Чет 09 жов, 2025 23:22

скільки часу потрібно .щоб такий рахунок банк врешті визнає неактивним і закриє самостійно ?бо є прецеденти коли такий рахунок був відкритий у попередньому році і не використовувався 7-8 місяців до моменту коли ви вирішили що вводите абонплату , питання чому банк такі рахунки не закрив самостійно через 6 місяців невикористання , а зумисно залишив їх з ціллю здерти з таких клієнтів додаткові кошти ??? Клієнт не прийняв ваші умови хотів закриття рахунку,однак закрити рахунок не може - ви (гаряча лінія)відмовляєтесь ,посилаєте у відділення чи писати на пошту вам , хоча мали самостійно закрили за неактивність такий рахунок ще до вводу нових тарифів . То як таке ставлення називається до клієнта на вашу думку ? ...для довідки після ваших "нововведень" по тарифах закрито було кредитні рахунки , клієнт більше не планує з вами співпраці...надто ви непослідовні стали в тарифах. -VICTOR-

Повідомлень: 7350 З нами з: 15.08.12 Подякував: 408 раз. Подякували: 1339 раз.

Повідомлень: 7350 З нами з: 15.08.12 Подякував: 408 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 жов, 2025 23:29 TASCOMBANK написав: la9 написав: TASCOMBANK написав: По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається. По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості? Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

Доброго дня!

Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. Доброго дня!Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.

Додано: Чет 09 жов, 2025 23:29

..ви не можете тримати цей рахунок в нескінченність незакриваючи його , клієнт не планує наприклад більше ним користуватись і взагалі будь-яким рахунком в банку, таким чином виказуючи що НЕПРИЙМАЄ ваші нові тарифи ,списати кошти немаєте звідки , клієнт може подати на вас скаргу в НБУ, так як ви змушуєте його приймати невигідні для клієнта умови. На мій погляд банк має вирішувати такі ситуації закриваючи рахунок на вимогу клієнта і припиняючи за згодою сторін співпрацю. -VICTOR-

Повідомлень: 7350 З нами з: 15.08.12 Подякував: 408 раз. Подякували: 1339 раз.

Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:17 Намагаюсь пригадати, хто ще з банків доходив до такого свинства. І не пригадую...

Банку ну дуже потрібні кошти la9 Повідомлень: 2770 З нами з: 02.07.09 Подякував: 549 раз. Подякували: 98 раз.

Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:57 Вирішив позакривати всі рахунки - верікард (без КЛ) та азур, віртуалки, бо не користуюсь. На КЦ сказали, що заблоковані. Спочатку треба погасити борг - по 150 за кожну картку. В додатку нічого цього не видно. Питав – це остаточна сума? Відповіли не впевнено, що це для розблокування, а потім через КЦ закривати. Тобто, сумніви з приводу того, що після сплати по 150, «програма» на запросить ще – лишилися.

– а що буде, якщо я не сплачу?

– не зможете користуватися карткою.

– так я і не користуюсь…

Тобто, питання, чи будуть щомісячно нараховуватися по 150 грн у випадку не закриття – теж лишилися.

Може, представник прокоментує щось? la9 Повідомлень: 2770 З нами з: 02.07.09 Подякував: 549 раз. Подякували: 98 раз.

– а що буде, якщо я не сплачу?

– не зможете користуватися карткою.

– так я і не користуюсь…

Тобто, питання, чи будуть щомісячно нараховуватися по 150 грн у випадку не закриття – теж лишилися.

Може, представник прокоментує щось? la9 Повідомлень: 2770 З нами з: 02.07.09 Подякував: 549 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 жов, 2025 21:38 la9 а давайте проаналізуємо ..

1) банк звичайно має право "намалювати " будь-які тарифи...однак це не означає , що клієнт зобовязаний приймати любе-рябе , яке намріялось якомусь банкіру , для прийняття нових тарифів потрібна згода клієнта !

2) банк змінив тарифи , Ви не скористались після цього рахунком ( не провели ніяких операцій), тобто не отримали ніяких послуг від банку

3)банк нарахував плату ( питання за шо ? ніяких послуг клієнту не надано... це якийсь рекет зі сторони банку)

4) клієнт вважає нові тарифи неприйнятними , вимагає закриття рахунку і хоче припинити співпрацю....банк вимагає оплату за не надані послуги і відмовляє в закритті....банк що клієнта взяв в заручники ???

5) вважаю що якщо банк не закриє рахунок без будь-яких оплат , вам варто звернутись з скаргою в НБУ...ніяких щомісячних нарахувань вони робити не можуть , раз клєнт не платить - він не згодний з новими тарифами

6) зареєструйте скаргу на гарячій лінії банку , отримайте відповідь . якщо банк полюбовно не закриє питання - подайте скаргу в НБУ...нічого не платіть . -VICTOR-

Повідомлень: 7350 З нами з: 15.08.12 Подякував: 408 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 жов, 2025 22:02 -VICTOR- написав: la9 а давайте проаналізуємо ..

1) банк звичайно має право "намалювати " будь-які тарифи...однак це не означає , що клієнт зобовязаний приймати любе-рябе , яке намріялось якомусь банкіру , для прийняття нових тарифів потрібна згода клієнта !

2) банк змінив тарифи , Ви не скористались після цього рахунком ( не провели ніяких операцій), тобто не отримали ніяких послуг від банку

3)банк нарахував плату ( питання за шо ? ніяких послуг клієнту не надано... це якийсь рекет зі сторони банку)

4) клієнт вважає нові тарифи неприйнятними , вимагає закриття рахунку і хоче припинити співпрацю....банк вимагає оплату за не надані послуги і відмовляє в закритті....банк що клієнта взяв в заручники ???

5) вважаю що якщо банк не закриє рахунок без будь-яких оплат , вам варто звернутись з скаргою в НБУ...ніяких щомісячних нарахувань вони робити не можуть , раз клєнт не платить - він не згодний з новими тарифами

6) зареєструйте скаргу на гарячій лінії банку , отримайте відповідь . якщо банк полюбовно не закриє питання - подайте скаргу в НБУ...нічого не платіть . а давайте проаналізуємо ..1) банк звичайно має право "намалювати " будь-які тарифи...однак це не означає , що клієнт зобовязаний приймати любе-рябе , яке намріялось якомусь банкіру , для прийняття нових тарифів потрібна згода клієнта !2) банк змінив тарифи , Ви не скористались після цього рахунком ( не провели ніяких операцій), тобто не отримали ніяких послуг від банку3)банк нарахував плату ( питання за шо ? ніяких послуг клієнту не надано... це якийсь рекет зі сторони банку)4) клієнт вважає нові тарифи неприйнятними , вимагає закриття рахунку і хоче припинити співпрацю....банк вимагає оплату за не надані послуги і відмовляє в закритті....банк що клієнта взяв в заручники ???5) вважаю що якщо банк не закриє рахунок без будь-яких оплат , вам варто звернутись з скаргою в НБУ...ніяких щомісячних нарахувань вони робити не можуть , раз клєнт не платить - він не згодний з новими тарифами6) зареєструйте скаргу на гарячій лінії банку , отримайте відповідь . якщо банк полюбовно не закриє питання - подайте скаргу в НБУ...нічого не платіть .

Дякую, приблизно так і я собі міркував...

Платити банку за закриття рахунку не збираюся. Це вже щось за межами здорового глузду.

А ще це такий собі маркер, що справи в банку, схоже, не дуже. Дякую, приблизно так і я собі міркував...Платити банку за закриття рахунку не збираюся. Це вже щось за межами здорового глузду.А ще це такий собі маркер, що справи в банку, схоже, не дуже. la9 Повідомлень: 2770 З нами з: 02.07.09 Подякував: 549 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 жов, 2025 22:34 Re: Таскомбанк -VICTOR- написав: 1) банк звичайно має право "намалювати " будь-які тарифи...однак це не означає , що клієнт зобовязаний приймати любе-рябе , яке намріялось якомусь банкіру , для прийняття нових тарифів потрібна згода клієнта ! 1) банк звичайно має право "намалювати " будь-які тарифи...однак це не означає , що клієнт зобовязаний приймати любе-рябе , яке намріялось якомусь банкіру , для прийняття нових тарифів потрібна згода клієнта !

Детский сад какой-то. Конечно, согласие было. Наверняка в ДКБО, согласие с которым подписывал каждый клиент, есть пункт, что согласие с новыми тарифами идёт по-умолчанию, а не согласие должно быть выражено в форме разрыва договора. Какой юротдел банка без такого пункта договор выпустит?



-VICTOR- написав: 3)банк нарахував плату ( питання за шо ? ніяких послуг клієнту не надано... це якийсь рекет зі сторони банку) 3)банк нарахував плату ( питання за шо ? ніяких послуг клієнту не надано... це якийсь рекет зі сторони банку)

Повсеместная и законодательно одобренная форма "рэкета". Абонплата называется. Начисляется за потенциал использования карты, водопровода, связи и др. Если это счёт какой-нить элитной карты, то и несколько тысяч грн в месяц может быть. А если виллу арендовать, то и тысяч долларов даже, если в ней не жил. Тут ничего выловить не получится.



-VICTOR- написав: 4) клієнт вважає нові тарифи неприйнятними , вимагає закриття рахунку і хоче припинити співпрацю....банк вимагає оплату за не надані послуги і відмовляє в закритті....банк що клієнта взяв в заручники ??? 4) клієнт вважає нові тарифи неприйнятними , вимагає закриття рахунку і хоче припинити співпрацю....банк вимагає оплату за не надані послуги і відмовляє в закритті....банк що клієнта взяв в заручники ???

Если карта не была клиентом закрыта до вступления тарифов в действие, то таки за оказанную. На банк можно жаловаться только, если заявка на закрытие была и оно не произошло по вине банка. И тут возникает скользкий момент доказательств. Я так сильно подозреваю, что заявка была не по почте с подписями и квитанцией о доставке.



Конечно, скорее всего банку не интересно оправдываться перед НБУ и он отпустит полюбовно, но если формально с точки зрения законов, то перед судом у бывшего клиента позиция очень слабая. Детский сад какой-то. Конечно, согласие было. Наверняка в ДКБО, согласие с которым подписывал каждый клиент, есть пункт, что согласие с новыми тарифами идёт по-умолчанию, а не согласие должно быть выражено в форме разрыва договора. Какой юротдел банка без такого пункта договор выпустит?Повсеместная и законодательно одобренная форма "рэкета". Абонплата называется. Начисляется за потенциал использования карты, водопровода, связи и др. Если это счёт какой-нить элитной карты, то и несколько тысяч грн в месяц может быть. А если виллу арендовать, то и тысяч долларов даже, если в ней не жил. Тут ничего выловить не получится.Если карта не была клиентом закрыта до вступления тарифов в действие, то таки за оказанную. На банк можно жаловаться только, если заявка на закрытие была и оно не произошло по вине банка. И тут возникает скользкий момент доказательств. Я так сильно подозреваю, что заявка была не по почте с подписями и квитанцией о доставке.Конечно, скорее всего банку не интересно оправдываться перед НБУ и он отпустит полюбовно, но если формально с точки зрения законов, то перед судом у бывшего клиента позиция очень слабая. moveton

