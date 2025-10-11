RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 435436437438

Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:23

Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  TASCOMBANK написав:По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:25

Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:55

  la9 написав:
  TASCOMBANK написав:По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

Доброго дня!
Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:22

  TASCOMBANK написав:
  la9 написав:
  TASCOMBANK написав:По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

Доброго дня!
Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.

скільки часу потрібно .щоб такий рахунок банк врешті визнає неактивним і закриє самостійно ?бо є прецеденти коли такий рахунок був відкритий у попередньому році і не використовувався 7-8 місяців до моменту коли ви вирішили що вводите абонплату , питання чому банк такі рахунки не закрив самостійно через 6 місяців невикористання , а зумисно залишив їх з ціллю здерти з таких клієнтів додаткові кошти ??? Клієнт не прийняв ваші умови хотів закриття рахунку,однак закрити рахунок не може - ви (гаряча лінія)відмовляєтесь ,посилаєте у відділення чи писати на пошту вам , хоча мали самостійно закрили за неактивність такий рахунок ще до вводу нових тарифів . То як таке ставлення називається до клієнта на вашу думку ? ...для довідки після ваших "нововведень" по тарифах закрито було кредитні рахунки , клієнт більше не планує з вами співпраці...надто ви непослідовні стали в тарифах.
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:29

  TASCOMBANK написав:
  la9 написав:
  TASCOMBANK написав:По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

Доброго дня!
Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.

..ви не можете тримати цей рахунок в нескінченність незакриваючи його , клієнт не планує наприклад більше ним користуватись і взагалі будь-яким рахунком в банку, таким чином виказуючи що НЕПРИЙМАЄ ваші нові тарифи ,списати кошти немаєте звідки , клієнт може подати на вас скаргу в НБУ, так як ви змушуєте його приймати невигідні для клієнта умови. На мій погляд банк має вирішувати такі ситуації закриваючи рахунок на вимогу клієнта і припиняючи за згодою сторін співпрацю.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:17

Намагаюсь пригадати, хто ще з банків доходив до такого свинства. І не пригадую...
Банку ну дуже потрібні кошти
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:57

Вирішив позакривати всі рахунки - верікард (без КЛ) та азур, віртуалки, бо не користуюсь. На КЦ сказали, що заблоковані. Спочатку треба погасити борг - по 150 за кожну картку. В додатку нічого цього не видно. Питав – це остаточна сума? Відповіли не впевнено, що це для розблокування, а потім через КЦ закривати. Тобто, сумніви з приводу того, що після сплати по 150, «програма» на запросить ще – лишилися.
– а що буде, якщо я не сплачу?
– не зможете користуватися карткою.
– так я і не користуюсь…
Тобто, питання, чи будуть щомісячно нараховуватися по 150 грн у випадку не закриття – теж лишилися.
Може, представник прокоментує щось?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:38

la9 а давайте проаналізуємо ..
1) банк звичайно має право "намалювати " будь-які тарифи...однак це не означає , що клієнт зобовязаний приймати любе-рябе , яке намріялось якомусь банкіру , для прийняття нових тарифів потрібна згода клієнта !
2) банк змінив тарифи , Ви не скористались після цього рахунком ( не провели ніяких операцій), тобто не отримали ніяких послуг від банку
3)банк нарахував плату ( питання за шо ? ніяких послуг клієнту не надано... це якийсь рекет зі сторони банку)
4) клієнт вважає нові тарифи неприйнятними , вимагає закриття рахунку і хоче припинити співпрацю....банк вимагає оплату за не надані послуги і відмовляє в закритті....банк що клієнта взяв в заручники ???
5) вважаю що якщо банк не закриє рахунок без будь-яких оплат , вам варто звернутись з скаргою в НБУ...ніяких щомісячних нарахувань вони робити не можуть , раз клєнт не платить - він не згодний з новими тарифами
6) зареєструйте скаргу на гарячій лінії банку , отримайте відповідь . якщо банк полюбовно не закриє питання - подайте скаргу в НБУ...нічого не платіть .
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:02

  -VICTOR- написав:la9 а давайте проаналізуємо ..
1) банк звичайно має право "намалювати " будь-які тарифи...однак це не означає , що клієнт зобовязаний приймати любе-рябе , яке намріялось якомусь банкіру , для прийняття нових тарифів потрібна згода клієнта !
2) банк змінив тарифи , Ви не скористались після цього рахунком ( не провели ніяких операцій), тобто не отримали ніяких послуг від банку
3)банк нарахував плату ( питання за шо ? ніяких послуг клієнту не надано... це якийсь рекет зі сторони банку)
4) клієнт вважає нові тарифи неприйнятними , вимагає закриття рахунку і хоче припинити співпрацю....банк вимагає оплату за не надані послуги і відмовляє в закритті....банк що клієнта взяв в заручники ???
5) вважаю що якщо банк не закриє рахунок без будь-яких оплат , вам варто звернутись з скаргою в НБУ...ніяких щомісячних нарахувань вони робити не можуть , раз клєнт не платить - він не згодний з новими тарифами
6) зареєструйте скаргу на гарячій лінії банку , отримайте відповідь . якщо банк полюбовно не закриє питання - подайте скаргу в НБУ...нічого не платіть .

Дякую, приблизно так і я собі міркував...
Платити банку за закриття рахунку не збираюся. Це вже щось за межами здорового глузду.
А ще це такий собі маркер, що справи в банку, схоже, не дуже.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:34

Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  -VICTOR- написав:1) банк звичайно має право "намалювати " будь-які тарифи...однак це не означає , що клієнт зобовязаний приймати любе-рябе , яке намріялось якомусь банкіру , для прийняття нових тарифів потрібна згода клієнта !

Детский сад какой-то. Конечно, согласие было. Наверняка в ДКБО, согласие с которым подписывал каждый клиент, есть пункт, что согласие с новыми тарифами идёт по-умолчанию, а не согласие должно быть выражено в форме разрыва договора. Какой юротдел банка без такого пункта договор выпустит?

  -VICTOR- написав:3)банк нарахував плату ( питання за шо ? ніяких послуг клієнту не надано... це якийсь рекет зі сторони банку)

Повсеместная и законодательно одобренная форма "рэкета". Абонплата называется. Начисляется за потенциал использования карты, водопровода, связи и др. Если это счёт какой-нить элитной карты, то и несколько тысяч грн в месяц может быть. А если виллу арендовать, то и тысяч долларов даже, если в ней не жил. Тут ничего выловить не получится.

  -VICTOR- написав:4) клієнт вважає нові тарифи неприйнятними , вимагає закриття рахунку і хоче припинити співпрацю....банк вимагає оплату за не надані послуги і відмовляє в закритті....банк що клієнта взяв в заручники ???

Если карта не была клиентом закрыта до вступления тарифов в действие, то таки за оказанную. На банк можно жаловаться только, если заявка на закрытие была и оно не произошло по вине банка. И тут возникает скользкий момент доказательств. Я так сильно подозреваю, что заявка была не по почте с подписями и квитанцией о доставке.

Конечно, скорее всего банку не интересно оправдываться перед НБУ и он отпустит полюбовно, но если формально с точки зрения законов, то перед судом у бывшего клиента позиция очень слабая.
