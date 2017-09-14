RSS
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:55

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Мені не подобається перехід війни в ато 2.

А шо подобається?
Мир. Демобілізація. Відкриття кордонів.

Последнему уже поверил
Ржём вместе с раввинами
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 15:22

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Війна закінчиться одномоментно, без всякого розведення так само як і почалась

це можливо було б якщо воювали тільки дрони, за повної відсутності людського фактору.
дрони не роботи, там теж люди управляють. До чого тут людський фактор? Здамо зброю і розїдемось по домам.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 15:24

Дзвониш в рекрутинговий центр, самостійно обираєш підрозділ, посаду а потім..
«Персонал F-16 перевели в піхоту. Вони потім частина загинули, частина попали в полон, а ми дивувалися, звідки йде витік інформації? Так ви самі її створили, коли відправили фахівців з F-16 воювати у піхоту», - Сергій Кривонос
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:авляють. До чого тут людський фактор? Здамо зброю і розїдемось по домам.


кому здасте ? не лякайте так
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

продіджі з одного боку прав
з іншого - потрібен хоч якийсь обмін думками
навіть дурень здатен поставити такі питання, що 100 мудрецям обмислити треба
а гроші не завжди рятують
я у 2012-2013 взагалі на форумах не був
тільки тут пару гілок читав і спортивні
першу квартиру купив,диплом по гармонізації кведів захистив
а ви тут надрочували як саша стоматолог у колі-проктолога щось віджимав
а потім забурлили так шо превратили нормальну країну в сектор гнази з якого не виїхати
ось результат на табло
так шо заусуньте подалі ваші поради
моє життя точно буде довше і продуктивніше за ваше
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 15:32

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Війна закінчиться одномоментно, без всякого розведення так само як і почалась

це можливо було б якщо воювали тільки дрони, за повної відсутності людського фактору.
дрони не роботи, там теж люди управляють. До чого тут людський фактор? Здамо зброю і розїдемось по домам.
Так и будет.
Но не одномоментно.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 15:46

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:авляють. До чого тут людський фактор? Здамо зброю і розїдемось по домам.


кому здасте ? не лякайте так

Лякатись треба буде якщо не здамо :lol: взагалі зброї тут валяється достатньо ехо війни буде ще років на 20ть.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:03

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:авляють. До чого тут людський фактор? Здамо зброю і розїдемось по домам.


кому здасте ? не лякайте так

Лякатись треба буде якщо не здамо :lol: взагалі зброї тут валяється достатньо ехо війни буде ще років на 20ть.

заспокоїв так заспокоїв, бігунцям аж захотілось вернуцця

навіть професор просік тему
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:14

  prodigy написав:.......
маєш забагато вільного часу,
життя занадто коротке, щоб витрачати по 3 години в день на форуми,
think about it
Оно-то, вроде, и так.
А на що варто витрачати?
"Вся жизнь - лишь путь к смерти".
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:29

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.......
маєш забагато вільного часу,
життя занадто коротке, щоб витрачати по 3 години в день на форуми,
think about it
Оно-то, вроде, и так.
А на що варто витрачати?
"Вся жизнь - лишь путь к смерти".


Российских школьников познакомят с логарифмической линейкой и перьевой ручкой, чтобы погрузить их в образовательный процесс времён Великой Отечественной войны, заявил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

«Мы сейчас в значительной степени плохо представляем, как функционировала школа, для чего перьевая ручка и чернильница. У всех уже автоматическое перо, там всё заранее в патроне, чернила. Как заправляться — дети не знают», — отметил он.


я застав перові ручки (1-2 клас), і чорнильниці(неразлівайки) носили в школу
https://www.pinterest.com/pin/430938258076537102/

в 9му класі вчитель математики(алгебра/геометрія) дозволила писати шаріковими ручками (вона була прогресивна, чоловік капітан д.п. привозив з рейсу ручкі bic), директор школи (фізика) теж не забороняв шарікові, про інших вже не памятаю

не здивує якщо в рф в школах накажуть всім писати пірьям
https://rozetka.com.ua/ua/490716869/p49 ... jkEALw_wcB
