Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 10:48

  klug написав: У мене в іншому банку є поточний, де гроші бувають вряди-годи, але є щомісячна абонка. Коли на рахунку недостатньо коштів, то банка не списує у мінус, але записує борг собі "на листочку", коли заходить сума - абонки за усі місяці недостачі списуються скопом. Д

марфін? півень? бєлка? Екзім? Отіпі?
flysoulfly
 
Повідомлень: 6009
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:12

  flysoulfly написав:
  klug написав: У мене в іншому банку є поточний, де гроші бувають вряди-годи, але є щомісячна абонка. Коли на рахунку недостатньо коштів, то банка не списує у мінус, але записує борг собі "на листочку", коли заходить сума - абонки за усі місяці недостачі списуються скопом. Д

марфін? півень? бєлка? Екзім? Отіпі?

Агрі
klug
 
Повідомлень: 8944
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:39

Спортбанк (тас) закрив рюкзак, і забрав собі гроші з відсотками з нього. На картку нікуди не зараховано. Виписку ж в них неможливо сформувати по ощадному, куди ці гроші пішли - просто пише "повернення". Сторонніх логінів у додаток не було.
Крадії.
won
 
Повідомлень: 131
З нами з: 15.05.24
Подякував: 274 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:31

won аналогічно..)) щось Тігібко геть скотився... його цікавить не тільки 150 грн за будь-що а і кілька копійок не гребують підібрати , причому карта для виплат підвязана була до депо . карта на місці...але порожня :lol:
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7356
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
 
1
  #
