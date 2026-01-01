RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 442443444445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 15:16

  moveton написав:
  emeta написав:Его каким-то образом безболезненно можно перевести в активные?
Если пополнить на минимальную сумму и оплатить телефон, например
Или в любом случае нужно оплатить 300 грн?
Тогда проще закрыть наверно..

В тарифах разве не всё расписано? Обычный подход, как в большинстве банков, начиная с Привата с незапамятных времён. Делается со счётом какая-то операция - это отмечается, как дата последней активности. Потом, если со счётом ничего не делать, то через несколько месяцев с него начинают раз в месяц ощипывать плату за неактивность, пока он в ноль не уйдёт. Это не абонка. Просто пополнить счёт - это уже будет активность и обработается так же, как на бывшей активной. Т.е. сделать активной завсегда можно и это бесплатно, но именно поэтому специально так делать, если денег на счету нет, полезности тоже нет. Разве что для воспрепятствования её автоматическому закрытию, если нужно.


Ну я вот так заактивничал с картой Пивденного после долгого простоя
и теперь дебетная ушла в минус, списали за неактивность три раза по 25грн с нулевого баланса. Не знаю как у тазика практикуется вот и интересуюсь
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 19.03.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
