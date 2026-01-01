Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Таскомбанк Таскомбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 442443444445 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.8 5 34 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 24% 8 2- Погане. Некомпетентне. 21% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 4 Всього голосів : 34 Додано: Чет 01 січ, 2026 15:16 moveton написав: emeta написав: Его каким-то образом безболезненно можно перевести в активные?

Если пополнить на минимальную сумму и оплатить телефон, например

Или в любом случае нужно оплатить 300 грн?

Тогда проще закрыть наверно.. Его каким-то образом безболезненно можно перевести в активные?Если пополнить на минимальную сумму и оплатить телефон, напримерИли в любом случае нужно оплатить 300 грн?Тогда проще закрыть наверно..

В тарифах разве не всё расписано? Обычный подход, как в большинстве банков, начиная с Привата с незапамятных времён. Делается со счётом какая-то операция - это отмечается, как дата последней активности. Потом, если со счётом ничего не делать, то через несколько месяцев с него начинают раз в месяц ощипывать плату за неактивность, пока он в ноль не уйдёт. Это не абонка. Просто пополнить счёт - это уже будет активность и обработается так же, как на бывшей активной. Т.е. сделать активной завсегда можно и это бесплатно, но именно поэтому специально так делать, если денег на счету нет, полезности тоже нет. Разве что для воспрепятствования её автоматическому закрытию, если нужно. В тарифах разве не всё расписано? Обычный подход, как в большинстве банков, начиная с Привата с незапамятных времён. Делается со счётом какая-то операция - это отмечается, как дата последней активности. Потом, если со счётом ничего не делать, то через несколько месяцев с него начинают раз в месяц ощипывать плату за неактивность, пока он в ноль не уйдёт. Это не абонка. Просто пополнить счёт - это уже будет активность и обработается так же, как на бывшей активной. Т.е. сделать активной завсегда можно и это бесплатно, но именно поэтому специально так делать, если денег на счету нет, полезности тоже нет. Разве что для воспрепятствования её автоматическому закрытию, если нужно.



Ну я вот так заактивничал с картой Пивденного после долгого простоя

и теперь дебетная ушла в минус, списали за неактивность три раза по 25грн с нулевого баланса. Не знаю как у тазика практикуется вот и интересуюсь Ну я вот так заактивничал с картой Пивденного после долгого простояи теперь дебетная ушла в минус, списали за неактивность три раза по 25грн с нулевого баланса. Не знаю как у тазика практикуется вот и интересуюсь emeta

Повідомлень: 2939 З нами з: 19.03.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 442443444445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_