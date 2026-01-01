moveton написав:

emeta написав: Его каким-то образом безболезненно можно перевести в активные?

Если пополнить на минимальную сумму и оплатить телефон, например

Или в любом случае нужно оплатить 300 грн?

Тогда проще закрыть наверно.. Его каким-то образом безболезненно можно перевести в активные?Если пополнить на минимальную сумму и оплатить телефон, напримерИли в любом случае нужно оплатить 300 грн?Тогда проще закрыть наверно..

В тарифах разве не всё расписано? Обычный подход, как в большинстве банков, начиная с Привата с незапамятных времён. Делается со счётом какая-то операция - это отмечается, как дата последней активности. Потом, если со счётом ничего не делать, то через несколько месяцев с него начинают раз в месяц ощипывать плату за неактивность, пока он в ноль не уйдёт. Это не абонка. Просто пополнить счёт - это уже будет активность и обработается так же, как на бывшей активной. Т.е. сделать активной завсегда можно и это бесплатно, но именно поэтому специально так делать, если денег на счету нет, полезности тоже нет. Разве что для воспрепятствования её автоматическому закрытию, если нужно.