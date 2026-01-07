Подорожуйте з комфортом: до 30% знижки на готелі з World Elite Mastercard від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... taskombank
Період дії пропозиції: з 29 грудня 2025 року по 31 грудня 2026 року
Додано: Сер 07 січ, 2026 17:04
