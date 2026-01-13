Подорожуйте з комфортом: до 30% знижки на готелі з World Elite Mastercard від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... taskombank
Період дії пропозиції: з 29 грудня 2025 року по 31 грудня 2026 року
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 січ, 2026 17:04
Re: Таскомбанк
Подорожуйте з комфортом: до 30% знижки на готелі з World Elite Mastercard від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... taskombank
Період дії пропозиції: з 29 грудня 2025 року по 31 грудня 2026 року
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:21
gonzo Добрий день.
Дякуємо що цікавитесь продуктами ТАСКОМБАНКУ. Рекомендуємо, вам для валюто обміну Very card.
Керуйте рахунком в додатку TAS2U та отримуйте кеш бек за розрахунки картою. Також безкоштовне обслуговування карти при виконанні 1 з 5 умов, наприклад розраховуйтесь картою від 5000 грн в магазинах. Для більш детальної інформації, зверніться до контакт центру: 📞 0 800 503 580 або 044 393 25 90.
Додано: Вів 13 січ, 2026 18:44
Ни в коем случае - нуф наф ваш банк!
Вы сделали меня "преступником"!
Попытка нафакать меня на 20% от моих сбережений - тоже вам в карму!
|