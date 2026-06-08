|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2026 17:36
Що за прикол, що не дає тижневий депозит відкрити? Ні на 5000, ні на 5001, ні 5010 грн.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2541
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор