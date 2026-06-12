RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 451452453454>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
8
2- Погане. Некомпетентне.
20%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 17:36

Re: Таскомбанк

Що за прикол, що не дає тижневий депозит відкрити? Ні на 5000, ні на 5001, ні 5010 грн.
Кочевник
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 16.02.17
Подякував: 406 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:17

Кочевник Добрий день. Депозит доступний для відкриття, змін не відбувалось. Необхідно з’ясувати причину, через яку відкриття рахунку неможливе. Можливо, виникає технічна помилка, або причина пов’язана з вашими рахунками — наприклад, встановлене блокування або кошти фактично не зараховані. Без додаткової перевірки ми не можемо робити остаточні висновки. Щоб перевірити інформацію зверніться до контакт центру:0 800 503 580 або (044) 393 25 90.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:22

Losos201011 Добрий день. Дякуємо за ваш відгук та високу оцінку роботи нашого Банку. Нам приємно, що ви залишилися задоволені умовами та якістю обслуговування банку. Дякуємо, що обираєте ТАСКОМБАНК. Будемо раді й надалі бути вашим надійним фінансовим партнером.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:34

Ferlakur Добрий день. Дякуємо за ваш відгук. Кешбек не нараховується за телекомунікаційне обладнання та телефонні послуги
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 15:45

Re: Таскомбанк

Бранчі з краєвидом на гори з Visa Infinite від Private Banking Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/branchi-z-kr ... taskombank

Пропозиція діє щонеділі з 13:00 до 17:00 у період з 1 червня до 31 серпня 2026 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:57

Re: Таскомбанк

-50 на поїздки та доставку в Bolt % Bolt — макс. 200 грн Bolt Food — макс. 500 грн

https://news.finance.ua/ua/50-na-poizdk ... ks-500-hrn

Акція з оновленими суперумовами діє до 31 липня 2026 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:41

Re: Таскомбанк

Пришла пора вернуться к прошлогоднему ломанию копий о ежемесячной абонке. В тарифах Ажура всё так же про условие бесплатности через срочный депо написано "Діє до 31.05.2026". Т.е., раз у меня только на этом депо (оно пока есть, но типа, уже ж от него эффекта нет) бесплатность и держалась, то должны были уже 10 июня карту в минус 150 грн загнать? Или с июля начнут?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7076
З нами з: 23.03.18
Подякував: 139 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
 
3
1
15
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:26

moveton ой да бросьте Вы этот чемодан без ручки уже :D ...толку от него )
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7386
З нами з: 15.08.12
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1346 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:32

  -VICTOR- написав:moveton ой да бросьте Вы этот чемодан без ручки уже :D ...толку от него )

Та я бы рад, но у меня там слегка остатков в валютах. В кассе забрать их сейчас нет возможности. Поэтому смотрю, как оно происходит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7076
З нами з: 23.03.18
Подякував: 139 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
 
3
1
15
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:43

  moveton написав:Пришла пора вернуться к прошлогоднему ломанию копий о ежемесячной абонке. В тарифах Ажура всё так же про условие бесплатности через срочный депо написано "Діє до 31.05.2026". Т.е., раз у меня только на этом депо (оно пока есть, но типа, уже ж от него эффекта нет) бесплатность и держалась, то должны были уже 10 июня карту в минус 150 грн загнать? Или с июля начнут?

Там тася 1 июня пушик присылала что обещанное с 1го же июня внедрение новых тарифов "отсрачивается" на неопределенный строк. В т2ю посмотрел - имеется - можете открыть и почитать. Но суть в том что я написал выше - отсрочено до уведомления, до тех пор действуют прежние тарифы. Как-то так...
WallNutPen
 
Повідомлень: 1564
З нами з: 08.06.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 451452453454>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4531)
12.06.2026 23:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.