Козак-характерник написав: Faceless написав:
А біржі вже працюють з податковою
Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш.
Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).
Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.
Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.
Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент.