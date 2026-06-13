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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 451452453454 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 35 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 23% 8 2- Погане. Некомпетентне. 20% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 23% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 5 Всього голосів : 35 Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:57 WallNutPen написав: Там тася 1 июня пушик присылала что обещанное с 1го же июня внедрение новых тарифов "отсрачивается" на неопределенный строк. В т2ю посмотрел - имеется - можете открыть и почитать. Но суть в том что я написал выше - отсрочено до уведомления, до тех пор действуют прежние тарифы. Как-то так... Там тася 1 июня пушик присылала что обещанное с 1го же июня внедрение новых тарифов "отсрачивается" на неопределенный строк. В т2ю посмотрел - имеется - можете открыть и почитать. Но суть в том что я написал выше - отсрочено до уведомления, до тех пор действуют прежние тарифы. Как-то так...

У меня только такой:

УВАГА! Перенесення терміну введення змін у карткових тарифах

Як повідомлялося раніше, з 01.06.2026 р. планувалося оновлення тарифів за картковими пакетами послуг.

Повідомляємо, що впровадження зазначених змін перенесено.

До моменту набрання чинності оновлених тарифів діють поточні умови обслуговування.

Про нову дату введення змін у тарифи ми повідомимо додатково.



Т.е. какие-то неизвестные изменения с 01.06.2026 вводиться не будут (хотя извещение о том, что уже действуют, будет не понятно где и его вполне можно и не заметить). То и ладно. Я ж как раз про текущие (30.03.2026) тарифы говорю, который сейчас на сайте и куда этот пушик как раз посылает читать. Именно по ним выходит, что эффект от депо в конце мая превратился в тыкву. Теперь хочется узнать когда этот эффект положено заметить. Пока не пощипали, вроде. Но может уже 10.07.2026 точно будут и дешевле будет обменять всё на гривну и вывести, пусть и с комисами. У меня только такой:Т.е. какие-то неизвестные изменения с 01.06.2026 вводиться не будут (хотя извещение о том, что уже действуют, будет не понятно где и его вполне можно и не заметить). То и ладно. Я ж как раз про текущие (30.03.2026) тарифы говорю, который сейчас на сайте и куда этот пушик как раз посылает читать. Именно по ним выходит, что эффект от депо в конце мая превратился в тыкву. Теперь хочется узнать когда этот эффект положено заметить. Пока не пощипали, вроде. Но может уже 10.07.2026 точно будут и дешевле будет обменять всё на гривну и вывести, пусть и с комисами. moveton

Повідомлень: 7076 З нами з: 23.03.18 Подякував: 139 раз. Подякували: 890 раз. Профіль 3 1 15 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 07:25 moveton написав: Т.е. какие-то неизвестные изменения с 01.06.2026 вводиться не будут Т.е. какие-то неизвестные изменения с 01.06.2026 вводиться не будут

Як це невідомі?! Відомі:

Ferlakur написав: З 1 червня зміни в карткових тарифах.

Неможливо буде оплатити комуналку і поповнення мобільного.

https://tascombank.ua/news/zminy-v-tary ... 00127d0829 З 1 червня зміни в карткових тарифах.Неможливо буде оплатити комуналку і поповнення мобільного.









moveton написав: Теперь хочется узнать когда этот эффект положено заметить. Теперь хочется узнать когда этот эффект положено заметить.

Хочеться.



moveton написав: Пока не пощипали, вроде. Пока не пощипали, вроде.

Начебто.



moveton написав: Но может уже 10.07.2026 точно будут Но может уже 10.07.2026 точно будут

Може.



Питання сформулюєте?! Ви ж завжди поборник тут на форумі максимально конкретизованих питань, а це щось розтікаєтесь мислью по древу. Як це невідомі?! Відомі:Хочеться.Начебто.Може.Питання сформулюєте?! Ви ж завжди поборник тут на форумі максимально конкретизованих питань, а це щось розтікаєтесь мислью по древу. won Повідомлень: 354 З нами з: 15.05.24 Подякував: 390 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 451452453454 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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