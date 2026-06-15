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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3374337533763377 Додано: Пон 15 чер, 2026 07:26 Frant написав: Сибарит написав: Хомякоид написав: З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону. З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.

С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.

Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.



Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.



Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом. С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом. небезпеки чого? Пінопласт чи мінвата вночі з'їдять власника? Чи стіни стануть непровітрюваними і згниють за 3 роки? небезпеки чого? Пінопласт чи мінвата вночі з'їдять власника? Чи стіни стануть непровітрюваними і згниють за 3 роки?



Згоден. Щось Сибарит перемудрив.

Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок. Згоден. Щось Сибарит перемудрив.Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок. Хомякоид Повідомлень: 2965 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3320 раз. Подякували: 556 раз. Профіль 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 11:11 Ех, як це все знайомо, ПРИВАТНА оселя.

Вимагає щоденної турботи, роботи та витрат від Власника.

Чи є альтернатива?



Еміграція БЕЗ заробітчанства



News from Turkey



В ці дні перебуваю в Туреччині.

Цікаво подивитися, що відбувається в Туреччині з цінами на харчі та з нерухомістю: я тут вже давно не був...



Анталія нагадує будівництво сторіччя: все місто в нових будовах!!!!!!!!!



За рік - половину року - як гриби після дощу - новобудови.

Інколи величезні житлові комплекси. Вразило масштабами гігантське будівництво віадуків та транспортних розв"язок на виїзді з Анталії на Кемер, Стамбул, Анкару - я таких величезних будівельних реалізованих проєктів (не все еще готово - працюють та працюють) ніде не бачив. Ну дають турки... Здивували масштабами реально... Це при тому, шо мер Анталії вже 2 роки як сидить в тюрмі (під слідством за хабарі і не тільки) - йому світить довічне ув"язнення...



Ажіотажу на ринку нерухомості немає: є стабілізація з певним прицілом на зростання цін.

Тут з"явився цікавий критерій: в моєму будинку виставили на продаж квартиру - копія моєї - інший поверх.

Я свого ніколи не приховував: квартира 1+1 (двокмнатна) в дуже охайному та якісно побудованому ЖК. Купував ії я - і сучасні Продавці - у вересні 2017 року за 49 500 доларів. Парковка у дворі серед фруктових дерев і плавальний басейн для мешканців.

Зараз виставили на продаж за 5 500 000 лір/гривень або приблизно 120 000 доларів.

Я спеціально подивився сайт продажу квартир: такі самі або ідентичні - виставлено за ціною від 5 300 000 до 5 750 000 лір/гривень. Рієлторська контора солідна - назву я зустрічав і раніше - я гадаю вони правильно визначили стартову ціну. В квартирі весь час мешкала бабуся - "Божа кульбаба" - жива-здорова (їй мабуть 75+ років), махала рукою мені з балкона.

Мабуть онукам хоче подарувати виручені гроші...



Ось і побачимо, як довго буде продаватися та яка кінцева ціна виявиться.

Додаткову інтиригу додає той факт, що моя сусідка на поверсі - молода жінка після розлучення з чоловіком-турком - купила квартиру тут 1 рік тому за 110 000 доларів. Вона ІТ-ник, українка, будучи заміжньою за турком, отримала громадянство, працює віддалено мабуть на США - бо працює виключно ночами. Вдень або катається на ровері по набережній, або ходить на музичні концерти...



Фінансова складова: при продажу квартири, якою людина володіла 5 років, ніякі податки Продавець не сплачує. Покупець сплатить податок "на купівлю" державі в розмірі 4% кадастрової оцінки ціни квартири (є близькою або дорівнює ринковій). Рієлтор мабуть отримає 2% від продажної ціни квартири.



ВАЖЛИВО від слів "Дуже важливо": При продажі квартири - в Кадастровому центрі - можна отримати офіційний документ як підтвердження походження грошей.



З перекладом на відповідну іншу мову - документ на вагу золота.

Гроші за продану квартиру можна вільно покласти на свій рахунок в банк та вільно робити SWIFT-перекази (є обмеження на суму переказу - на ДОБУ - здається - в 25 000 доларів) на будь-які рахунки за кордоном по всьому світові. Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 чер, 2026 16:49, всього редагувалось 5 разів. akurt

Повідомлень: 12159 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4399 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 17:37 Хомякоид написав: Згоден. Щось Сибарит перемудрив.

Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок. Згоден. Щось Сибарит перемудрив.Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок.

Если изначально вопрос касался исключительно правовых аспектов, Я тихонько отползаю в сторонку.

Мои замечания касались, в основном, технической стороны вопроса. Далеко не любую стену можно утеплять "чем-то похожим на пенопласт".

Неправильная попытка утепления может иметь обратный эффект. Если изначально вопрос касался исключительно правовых аспектов, Я тихонько отползаю в сторонку.Мои замечания касались, в основном, технической стороны вопроса. Далеко не любую стену можно утеплять "чем-то похожим на пенопласт".Неправильная попытка утепления может иметь обратный эффект. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9618 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6537 раз. Подякували: 21811 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3374337533763377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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