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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 чер, 2026 07:26
Frant написав: Сибарит написав: Хомякоид написав:
З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.
С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.
Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.
Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.
Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом.
небезпеки чого? Пінопласт чи мінвата вночі з'їдять власника? Чи стіни стануть непровітрюваними і згниють за 3 роки?
Згоден. Щось Сибарит перемудрив.
Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок.
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Додано: Пон 15 чер, 2026 11:11
Ех, як це все знайомо, ПРИВАТНА оселя.
Вимагає щоденної турботи, роботи та витрат від Власника.
Чи є альтернатива?
Еміграція БЕЗ заробітчанства
News from Turkey
В ці дні перебуваю в Туреччині.
Цікаво подивитися, що відбувається в Туреччині з цінами на харчі та з нерухомістю: я тут вже давно не був...
Анталія нагадує будівництво сторіччя: все місто в нових будовах!!!!!!!!!
За рік - половину року - як гриби після дощу - новобудови.
Інколи величезні житлові комплекси. Вразило масштабами гігантське будівництво віадуків та транспортних розв"язок на виїзді з Анталії на Кемер, Стамбул, Анкару - я таких величезних будівельних реалізованих проєктів (не все еще готово - працюють та працюють) ніде не бачив. Ну дають турки... Здивували масштабами реально... Це при тому, шо мер Анталії вже 2 роки як сидить в тюрмі (під слідством за хабарі і не тільки) - йому світить довічне ув"язнення...
Ажіотажу на ринку нерухомості немає: є стабілізація з певним прицілом на зростання цін.
Тут з"явився цікавий критерій: в моєму будинку виставили на продаж квартиру - копія моєї - інший поверх.
Я свого ніколи не приховував: квартира 1+1 (двокмнатна) в дуже охайному та якісно побудованому ЖК. Купував ії я - і сучасні Продавці - у вересні 2017 року за 49 500 доларів. Парковка у дворі серед фруктових дерев і плавальний басейн для мешканців.
Зараз виставили на продаж за 5 500 000 лір/гривень або приблизно 120 000 доларів.
Я спеціально подивився сайт продажу квартир: такі самі або ідентичні - виставлено за ціною від 5 300 000 до 5 750 000 лір/гривень. Рієлторська контора солідна - назву я зустрічав і раніше - я гадаю вони правильно визначили стартову ціну. В квартирі весь час мешкала бабуся - "Божа кульбаба" - жива-здорова (їй мабуть 75+ років), махала рукою мені з балкона.
Мабуть онукам хоче подарувати виручені гроші...
Ось і побачимо, як довго буде продаватися та яка кінцева ціна виявиться.
Додаткову інтиригу додає той факт, що моя сусідка на поверсі - молода жінка після розлучення з чоловіком-турком - купила квартиру тут 1 рік тому за 110 000 доларів. Вона ІТ-ник, українка, будучи заміжньою за турком, отримала громадянство, працює віддалено мабуть на США - бо працює виключно ночами. Вдень або катається на ровері по набережній, або ходить на музичні концерти...
Фінансова складова: при продажу квартири, якою людина володіла 5 років, ніякі податки Продавець не сплачує. Покупець сплатить податок "на купівлю" державі в розмірі 4% кадастрової оцінки ціни квартири (є близькою або дорівнює ринковій). Рієлтор мабуть отримає 2% від продажної ціни квартири.
ВАЖЛИВО від слів "Дуже важливо": При продажі квартири - в Кадастровому центрі - можна отримати офіційний документ як підтвердження походження грошей.
З перекладом на відповідну іншу мову - документ на вагу золота.
Гроші за продану квартиру можна вільно покласти на свій рахунок в банк та вільно робити SWIFT-перекази (є обмеження на суму переказу - на ДОБУ - здається - в 25 000 доларів) на будь-які рахунки за кордоном по всьому світові.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 15 чер, 2026 16:49, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 15 чер, 2026 17:37
Хомякоид написав:
Згоден. Щось Сибарит перемудрив.
Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок.
Если изначально вопрос касался исключительно правовых аспектов, Я тихонько отползаю в сторонку.
Мои замечания касались, в основном, технической стороны вопроса. Далеко не любую стену можно утеплять "чем-то похожим на пенопласт".
Неправильная попытка утепления может иметь обратный эффект.
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