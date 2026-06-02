|
|
|
Рейтинг найкращих смартфонів 2026 року (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2026 17:47
Пропонуємо до обговорення:
У 2026 році ринок смартфонів став ще більш конкурентним: немає єдиного універсального лідера — різні моделі виграють у різних категоріях. Тому вибір залежить насамперед від того, що для користувача найважливіше.
Дивися повний текст Рейтинг найкращих смартфонів 2026 року (фото)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 101015
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 17:47
Страшные все, просто пи**! Ни одного красивого смартфона.
-
maxim4009
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 17.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|