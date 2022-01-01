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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:19
копейка написав:
Так условия по версии Альфы нужно было выполнить раньше чем анонсированная дата их установления.
Фактически человек еще не родился, а за месяц до этого уже должен выполнять какие-то условия. Очевидно же что - реальный бред.
Напомню, что разговор о:
SILVER_UA написав: GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора
За неделю получается, некоторые банки за две недели уведомляют
Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:21
candidat написав:
Или вообще валютный на три месяца за доллар по 38 с чем-то.
Не помню, чтоб когда-то так депозит тут впаривали.
В Альфе конвертационный по 37.40. Может это не настоящая Альфа была?
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moveton
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:37
moveton написав:
Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?
Каждый о своем, о женском.
Прошу прощения, моя реплика не о том комисе, абсолютная путаница в оных даже на трезвую голову.
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копейка
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 23:27
M-Audio написав:
Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро.
За фактом найбільш загадковим банком виявилась Альфа. Фактичний баланс не відповідає залишку після операції, що відображається в самій операції (більше операцій не було), але це не дивно. Дивно те, що жодна з розрахованих сум не відповідає курсу валюти, а що зовсім дивно -- фактичний курс при будь-яких розрахунках виявляється менше задекларованого.
А Ви порівнювали з курсом на дату проведення операції, чи на дату списання з рахунку?
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alter
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 23:46
Amethyst написав: Карамболь написав:
Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Средства после срочного депозита можно снимать с Пакетки сколько угодно раз без комисс, но через менагера.
А вот если средства переразмещены на сберсчет, то с него обналичить без комисс можно только через 14дн.
А если с пакетки загнать доллары на доходный, то потом при возврате с сейфа на карту, они продолжат считаться депозитными и их можно снимать без комиса много раз? Или тогда уже только 2 раза в месяц?
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Карамболь
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Додано: Суб 01 жов, 2022 00:01
Карамболь написав: Amethyst написав: Карамболь написав:
Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Средства после срочного депозита можно снимать с Пакетки сколько угодно раз без комисс, но через менагера.
А вот если средства переразмещены на сберсчет, то с него обналичить без комисс можно только через 14дн.
А если с пакетки загнать доллары на доходный, то потом при возврате с сейфа на карту, они продолжат считаться депозитными и их можно снимать без комиса много раз? Или тогда уже только 2 раза в месяц?
Депозитными щитаются средства со СРОЧНОГО депозита...
Не со сбера(бессрочный), не с ДохСейфа(который вааще является субсчетом карточного/текущего)
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Amethyst
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