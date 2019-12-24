Делать - как обычный СЭП, нужен только ибан получателя, всё остальное подтянется само.
Но пройдёт - не как СЭП, а как внутрибанк, по своим лимитам, не сэповским. За то и ценим.
Бесплатно, разумеется
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 07:58
Делать - как обычный СЭП, нужен только ибан получателя, всё остальное подтянется само.
Но пройдёт - не как СЭП, а как внутрибанк, по своим лимитам, не сэповским. За то и ценим.
Бесплатно, разумеется
Додано: Сер 29 бер, 2023 07:59
З достоїнств як дебетки - ще одна транзитна - особливо якщо налаштувати шаблони. Вихідне р2р через сенс безкоштовне на відміну пакеток. Додатковий ліміт на зняття готівки в банкоматі до пакеток. Плата за кошти на залишку наразі 8% (скоро зменшать до 4) без необхідності використання сдох-сейфу. В мене в принципі після акції прощення картка стала дебеткою і наразі використовую її набагато частіше ніж пакетку.
Єдине для чого не використовую картку - це для покупок - саму програму Кеш'ю вважаю недолугою, ну а при відсутності після "прощення" ліміту - плачу кредитками інших банків з більш адекватним кешбеком (наприклад вері від Тасі для комуналю, бензину, аптек - інколи продуктів - хоча продукти наразі переважно ізі).
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:18
В минулий четверг були в продажі. В понеділок вже розкупили все. Завтра будуть доступні ті, що були куплені на останньому аукціоні.
*Микита
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:31
Re: Sense Bank
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:56
Sense Bank та форумчанам – питання.
Скажіть будь ласка, акцією КБ 1% на тягучку 25К у сенсі вже не скористатися на дебетці, якщо вона не відкрита на сьогодні? Кешбек одразу не підключиться?
Якщо так, то як правильно зробити це на Хамоні, якщо є не вся сума, щоб не потрапити на коміс за овер?
Додано: Сер 29 бер, 2023 09:07
Відповів вже в особисті )
*Микита
|