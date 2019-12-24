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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 709710711712

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
18
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 07:58

  flysoulfly написав:с White на White перекинуть другу девства (около 100К грн) - это обычным СЕПом надо делать (не хотелось бы), или есть в аппке где-то (как есть у многих других банков) волшебная кнопка для такого простого внутрибанковского перевода без комиссий ?

Делать - как обычный СЭП, нужен только ибан получателя, всё остальное подтянется само.
Но пройдёт - не как СЭП, а как внутрибанк, по своим лимитам, не сэповским. За то и ценим.
Бесплатно, разумеется
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 07:59

  Искатель написав:
Если нет, то... его как-то в дебетовом виде можно использовать, при наличии пакета "Ультра" и просто кредитки "Максимум" (еще не переходил на Red 2.0, т.к. не увидел преимуществ)?

З достоїнств як дебетки - ще одна транзитна - особливо якщо налаштувати шаблони. Вихідне р2р через сенс безкоштовне на відміну пакеток. Додатковий ліміт на зняття готівки в банкоматі до пакеток. Плата за кошти на залишку наразі 8% (скоро зменшать до 4) без необхідності використання сдох-сейфу. В мене в принципі після акції прощення картка стала дебеткою і наразі використовую її набагато частіше ніж пакетку.
Єдине для чого не використовую картку - це для покупок - саму програму Кеш'ю вважаю недолугою, ну а при відсутності після "прощення" ліміту - плачу кредитками інших банків з більш адекватним кешбеком (наприклад вері від Тасі для комуналю, бензину, аптек - інколи продуктів - хоча продукти наразі переважно ізі).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:18

  AlexSV написав:
  Sense Bank написав:uaprofi Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп. :(
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua

А почему в последнее время у Вас нет на продажу валютных военных ОВГЗ? В прошлый и этот вторник были аукционы Минфина и там были размещения этих бумаг…на днях будет погашение старых бумаг и что, на выход?…

В минулий четверг були в продажі. В понеділок вже розкупили все. Завтра будуть доступні ті, що були куплені на останньому аукціоні.
*Микита
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:31

Re: Sense Bank

  vovabelokon99 написав:Это только для избранных? А то я не видел такой акции у себя

Не трогайте Хамона месяцев 6 и вероятно увидите :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:56

Sense Bank та форумчанам – питання.
Скажіть будь ласка, акцією КБ 1% на тягучку 25К у сенсі вже не скористатися на дебетці, якщо вона не відкрита на сьогодні? Кешбек одразу не підключиться?
Якщо так, то як правильно зробити це на Хамоні, якщо є не вся сума, щоб не потрапити на коміс за овер?
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:07

  копейка написав:Sense Bank та форумчанам – питання.
Скажіть будь ласка, акцією КБ 1% на тягучку 25К у сенсі вже не скористатися на дебетці, якщо вона не відкрита на сьогодні? Кешбек одразу не підключиться?
Якщо так, то як правильно зробити це на Хамоні, якщо є не вся сума, щоб не потрапити на коміс за овер?

Відповів вже в особисті )
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11602
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