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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 827828829830

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:43

  uaprofi написав:cohan

а зачем сейчас платинум виза (аэропорты закрыты, со страны фактически не выпускают)?
какие сейчас от них плюшки?

женщин выпускают
интуристов выпускают
тем-то Виза и хороша, что не только 2 аэропорта
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:46

  idealstorm написав:
  cohan написав:
  orange2021md написав:Покупці на банк Фрідмана вже є. Хто і за скільки може купити колишню Альфу після націоналізації — розбір NV
https://biz.nv.ua/ukr/finance/sens-bank ... 28857.html
p.s. Може у кого є підписка напишіть будь ласка хто цей таємний покупець?))


Фридман покупець
вернее, те ребята, кто за ним
нет, не в россии

вы же не думаете, что МТС продали, ха-ха, азербайджанцам?
такие ресурсы, с контролем над населением, могут принадлежать только правильным людям,
поэтому, думаю, все у Альфу будет хорошо

(конечно, всегда есть 1% "нешмогла" или "получилось как всегда" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )


Никому не кажется, что им незачем выкупать?
Тем более если продажа будет явно не за 1 гривну?


в топике достаточно примеров
про венгров, например
"продал и отправил на погашение долгов"
такие вещи не делаются как в магазине
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 22:26

использование коллекторов

Напишите пожалуйста, насколько активно СЕНС сейчас использует коллекторов. Как часто они звонят. Есть рестсруктуризированная задолженность. В месяц около 4000 грн. Договор на 5 лет. Но из-за безработицы платить не под силу. Хочу оттянуть платеж, не вступая в острый конфликт.
alik2017
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:31

  alik2017 написав:Напишите пожалуйста, насколько активно СЕНС сейчас использует коллекторов. Как часто они звонят. Есть рестсруктуризированная задолженность. В месяц около 4000 грн. Договор на 5 лет. Но из-за безработицы платить не под силу. Хочу оттянуть платеж, не вступая в острый конфликт.

Мені здається, переважна більшість форумчан боргів (і справ з колекторами) не має.
А з загальновідомого, наче вже 2 штрафи сенс отримав від НБУ за дії колекторів
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:49

В додаток прилетіло..


Є сенс примножувати дохід
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• Валюта: гривня та долар США

• Мінімальна сума вкладу: 100 грн / 20 дол. США

• Ставка: 10% річних у гривні, 2% річних у дол. США

• Строк: завжди 3 дні, причому % нараховується за кожен день; навіть якщо відкрити депозит до 23:00, це буде перший день, за який вже нарахуємо %

• Автопролонгація: можна пролонгувати необмежену кількість разів, вмикай та вимикай у Sense SuperApp одразу після оформлення





Форвард перед смертю і то 12 на карткові давав.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:13

  Hotab написав:

Є сенс примножувати дохід
Переказуй кошти на депозит «Швидкий» та отримуй максимальну вигоду від вкладу.

Лови деталі щодо умов:

• Валюта: гривня та долар США

• Мінімальна сума вкладу: 100 грн / 20 дол. США

• Ставка: 10% річних у гривні, 2% річних у дол. США

• Строк: завжди 3 дні, причому % нараховується за кожен день; навіть якщо відкрити депозит до 23:00, це буде перший день, за який вже нарахуємо %

• Автопролонгація: можна пролонгувати необмежену кількість разів, вмикай та вимикай у Sense SuperApp одразу після оформлення





Форвард перед смертю і то 12 на карткові давав.



15% із вільним доступом - "Ощадний рахунок" був такий продукт
https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
(дивно, банк давно вмер а сайт досі живе :))

---
а в Сенсі ці депошки вже давно працюють, досить зручно 3 дні не так багато і є змога реагувати оперативно на потреби ліквідності..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:59

greenozon , не замало як для не зовсім вільних, та ще і в світлі турбулентності в банку?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:00

  Hotab написав:Форвард перед смертю і то 12 на карткові давав.

Так у Сени этот же депо тоже был под 12%. Сейчас сбросили до 10%. А хотелось смерти банка вместо этого? :roll:

  Hotab написав:greenozon , не замало як для не зовсім вільних, та ще і в світлі турбулентності в банку?

Пару страниц назад этот депо обсуждали. Лучше условий для относительно быстро снимаемых денег почему-то никто не привёл. Но кому мало и волнует турбулентность, может же и не пользоваться.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 05 чер, 2023 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:01

moveton ,
особисто я хочу йому процвітання. Є чимало плюшок. Хоча стало набагато менше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:08

  Hotab написав:особисто я хочу йому процвітання. Є чимало плюшок. Хоча стало набагато менше.

Какой необычный отзыв в этой теме :lol: А то только регулярное и не первый год: "Банк стал не выгоден. Уже закрываю счета".
moveton
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