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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 98
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 19:12

Re: Sense Bank

  Annet_ написав:А хоч щось полагоджено за цілий день, починаючи з 8 ранку?

Ну остатки актуализировались - не понятно по состоянию на который час - по ощущениям где-то примерно на 9 утра (плюс минус час) ну и у мну получилось часа полтора назад отправить сэп - причем он дошел в банк получатель очень оперативно - минуты за 3. Остальное в полном дауне ;(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 19:17

Продовжуємо активно вирішувати проблему
👍Наразі вдалося відновити частину функцій, зокрема перекази між фізособами у Sense SuperApp.
👎На жаль, досі спостерігаємо затримки та перебої у роботі деяких сервісів. Наприклад, у деяких клієнтів спостерігаються проблеми зі входом у застосунок.

Щиро перепрошуємо за незручності. Ми вийдемо на зв'язок, щойно доступ до всіх функцій Sense Bank буде відновлено — докладаємо всіх зусиль, щоб це сталося якнайшвидше.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 20:19

Re: Sense Bank

Поповнення депозиту з актуалізованих рахунків- недоступно. Щось пішло не так.
Назовні- боюсь.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 20:31

У мене вийшло назовні і вже прийшло в А банк,вспів провести оплату частинами. На майбутнє, перед користуванням буду читати форум, а потім виконувати якісь дійства з сенсом, бо ну його на...
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 20:51

  lel написав:Поповнення депозиту з актуалізованих рахунків- недоступно. Щось пішло не так.
Назовні- боюсь.

В неділю відправляв сеп іншому Клієнту , сьогодні не пробував
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 21:35

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


напишіть прямо що у вас трапилось, що банк калашматило цілий робочий день!?!?!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 21:52

Керування карткою

Не працює
sens
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Повідомлень: 16961
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:13

  sens написав:Бачимо, що ти намагався придбати ОВДП, але по технічним причинам угода була відхилена.

Якщо з рахунку були списані кошти — очікуй на повернення протягом 3 робочих днів.

Просимо вибачення за незручності!

Як тільки сервіс буде відновлений — ми одразу сповістимо і ти зможеш повторити операцію.


гарний сервіс, дайте два :)

більше всього "подобається" звернення на ТИ - це ж нормально для відносин банк-клієнт
DmitryZP
 
Повідомлень: 4515
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:37

  DmitryZP написав:
  sens написав:Бачимо, що ти намагався придбати ОВДП, але по технічним причинам угода була відхилена.

Якщо з рахунку були списані кошти — очікуй на повернення протягом 3 робочих днів.

Просимо вибачення за незручності!

Як тільки сервіс буде відновлений — ми одразу сповістимо і ти зможеш повторити операцію.


гарний сервіс, дайте два :)

більше всього "подобається" звернення на ТИ - це ж нормально для відносин банк-клієнт

Так там ж є вибір стилю спілкування, в т.ч дружній
24589
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:41

  24589 написав:
  DmitryZP написав:
  sens написав:Бачимо, що ти намагався придбати ОВДП, але по технічним причинам угода була відхилена.

Якщо з рахунку були списані кошти — очікуй на повернення протягом 3 робочих днів.

Просимо вибачення за незручності!

Як тільки сервіс буде відновлений — ми одразу сповістимо і ти зможеш повторити операцію.


гарний сервіс, дайте два :)

більше всього "подобається" звернення на ТИ - це ж нормально для відносин банк-клієнт

Так там ж є вибір стилю спілкування, в т.ч дружній


“вибір” не працює.
Хамить на всіх режимах. Кляте ШІ...
Bobua
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